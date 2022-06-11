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烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈纏身　削弱西方擊退俄軍侵略決心

▲▼ 烏克蘭部隊7日在哈爾科夫地區與俄軍戰鬥。圖為烏克蘭軍隊,烏軍。（圖／路透）

▲烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈會削弱西方即退俄軍的決心。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

隨著俄羅斯入侵烏克蘭即將進入第4個月，基輔官員表示擔心「戰爭疲勞」的幽靈纏身，可能會削弱西方幫助該國擊退莫斯科侵略的決心。

根據《美聯社》報導，美國及其盟國向烏克蘭提供了數十億美元的武器，歐洲已經接納了數百萬因戰爭而流離失所的人，並且聯手對俄羅斯與普丁實施制裁方面，展現出二戰後歐洲前所未有的團結。

分析人士表示，但隨著2月24日入侵的衝擊消退，克里姆林宮可能會利用一場曠日持久的衝突以及西方列強之間可能的興趣減弱，從而迫使烏克蘭和談。

烏克蘭總統澤倫斯基已經對西方的建議感到惱火，暗示他應該接受某種妥協。但他說，「烏克蘭將決定自己的和平條款」。

▲▼開戰以來首赴基輔州以外 澤倫斯基訪東北部哈爾科夫前線。（圖／路透社）

▲西方國家領袖暗示澤倫斯基，必須接受某種妥協。（圖／路透社）

澤倫斯基說，「疲勞正在加劇，人們希望自己獲得某種結果，而我們希望自己獲得（另一種）結果」。

義大利的和平提議被駁回，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說世界大國不應該「羞辱俄羅斯，所以當戰鬥停止時，我們可以通過外交途徑共同開闢出路」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）說，這樣的談話「只會羞辱法國和其他所有需要它的國家。」

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