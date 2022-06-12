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香格里拉視訊演講　澤倫斯基：烏克蘭是全球借鏡

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基視訊出席新加坡「香格里拉」對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基視訊出席新加坡「香格里拉」對話。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

俄烏戰事延燒，烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊在「香格里拉對話」發表特別演說，以「若沒有國際法，大魚就會吃小魚」強調國際法的重要。他也說，當今烏克蘭的情況是全球借鏡。

俄羅斯入侵烏克蘭逾百日，至今戰爭仍看不到盡頭。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天下午在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議以視訊發表演講，獲得全場如雷掌聲。

澤倫斯基穿著一件印有烏克蘭國旗圖案的衣服亮相。他透露，有個新加坡女孩以烏克蘭國旗設計一個圖案，並送他印有這個圖案的衣服，他今天就穿著這件衣服現身。

他也引述新加坡建國總理李光耀名言表示，「如果沒有國際法，大魚會吃小魚，小魚會吃蝦米，然後我們可能就不存在了」。

新加坡是城市國家，國土狹小，李光耀曾以「大魚吃小魚，小魚吃蝦米」的比喻形容國際現實。

談及俄烏戰事，澤倫斯基表示，「我們必須讓俄羅斯停手、我們必須讓戰爭停止」，不能讓俄羅斯或其他國家阻斷海上通道及危害自由航行，需要採取必要手段讓俄羅斯承擔後果。

若俄羅斯持續阻斷烏克蘭通過黑海的糧食出口，他說，全球恐面臨嚴重的糧食危機或甚至饑荒，包括許多亞洲及非洲國家。食物短缺也可能進一步造成政治混亂。

另一方面，俄羅斯入侵烏克蘭後，台海緊張情勢更加受到國際關注，對於與會者問及，中國尋求必要時以武力拿下台灣，台灣該如何因應？澤倫斯基回應表示，今日烏克蘭是全球借鏡，各國必須採取預防措施阻止戰爭發生。

他說，戰爭僅對特定的政治領導人有利，也就是那些野心勃勃、對現狀不滿足的人。

因此，澤倫斯基說，「我們需要透過外交手段協助需要幫助的國家」，必須採取預防性措施。

此外，新加坡國防部發布新聞稿表示，星國國防部長黃永宏今天稍早舉行部長圓桌對談，共有27國國防部長及代表官員出席。據國防部提供照片，出席人士包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及中國國防部長魏鳳和。

這是香格里拉對話的一環，新聞稿指出，與會部長討論俄羅斯入侵烏克蘭對生命損失及國際和平的影響、供應鏈韌性、市場穩定等議題。多位部長也針對當前情勢對亞太、歐洲及全球的影響交換意見，重申捍衛以規則為基礎的國際秩序之重要性。

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