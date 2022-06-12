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烏軍前線「彈藥用罄」外媒估每天死600人　死守北頓內茨克化工廠

▲▼烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（圖／路透）

▲烏克蘭東部城市利西昌斯克（Lysychansk）拍攝到一枚多管火箭系統的啞彈卡在地上。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭接近南部戰線的地方官員稱，前線烏軍的「彈藥幾乎耗盡」，迫切需要國際軍援以抵抗俄羅斯軍隊的大量火砲。《衛報》估計，烏克蘭每天傷亡人數恐怕高達600到1000人。然而，路透社指出，烏東官員表示，有數百名平民避難的北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）仍在烏方的掌握之中。

據半島電視台11日報導，烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）州長維塔利金（Vitaliy Kim）強調，前線態勢已是一場火砲戰，俄羅斯軍隊火力更強大，擁有更多火砲和彈藥，「我們沒有彈藥了。」他呼籲歐洲、美國給予彈藥軍備支援。

▲▼烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一座城鎮的政府大樓建築被摧毀。（圖／路透）

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一座城鎮的政府大樓建築被摧毀。（圖／路透）

此前，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向《衛報》表示，烏克蘭每天約用掉5000至6000發砲彈，「幾乎耗盡」所有庫存的火砲，現已使用北約標準155毫米榴彈砲，歐洲也在提供較小口徑的砲彈，但數量已日益減少。他說，烏俄兩軍的火砲數量為1比10或15的懸殊比例，西方只提供他們10％的砲彈，「現在一切都取決於（西方）要給我們什麼。」

▲▼烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（圖／路透）

▲烏東利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（圖／路透）

《衛報》估計，烏克蘭如今以每天600到1000人的傷亡速度對抗俄軍。烏克蘭總統的國防顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）本周曾表示，每天約有150名烏軍陣亡，800人受傷。另一名總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）則向BBC表示，每天戰死人數約落在100到200人之間。報導稱，持續的高傷亡率可能將烏克蘭戰力推向臨界點。

然而，路透社報導，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，儘管北頓內茨克市遭遇猛烈砲火，阿佐特化工廠仍在烏克蘭的控制之中，有數百名平民躲在工廠內避難。早些時候，蓋戴曾透露，俄軍砲彈擊中化工廠的儲存槽，造成數噸燃油洩漏，引發大火。

▲▼烏東北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，燃起濃煙。（圖／路透）

▲烏東北頓內茨克市（Sievierodonetsk）阿佐特化工廠（Azot）遭俄軍轟炸，燃起濃煙。（圖／路透）

報導稱，位於盧甘斯克的小城市北頓內茨克已經成為俄羅斯在烏東的重點目標，數周以來的激戰已經摧毀這座城市的部分地區。烏克蘭方面表示，約有200名員工和600名居民躲在阿佐特化工廠下方的幾個防空洞內。俄羅斯支持的自稱盧甘斯克人民共和國首長則聲稱，藏身其中的300到400名武裝人員可能扣押了數百名平民當「人質」，而部分平民已經開始撤離。

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