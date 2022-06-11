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拜登警告：美國通膨可能會持續一段時間

▲▼美國總統拜登。（圖／翻攝自Facebook／President Joe Biden）

▲美國總統拜登。（圖／翻攝自Facebook／President Joe Biden）

中央社

美國總統拜登警告，美國通膨可能會持續「一段時間」，在此之前今天公布的經濟數據顯示，具有政治敏感性的物價壓力近幾週意外飆升。

路透社報導，拜登在比佛利山（Beverly Hills）舉行的民主黨募款活動上說：「我們將忍受這種通膨一段時間。通膨會逐漸下降，但我們要忍受一段時間。」

拜登在以色列裔美國籍億萬富翁、媒體大亨薩班（Haim Saban）舉辦的活動上發表這番評論之際，拜登政府在11月8日期中選舉前面臨的壓力日益增加，拜登的民主黨同僚對國會的控制岌岌可危。

拜登政府和許多專業經濟學家最初認為，通膨壓力將是「短暫的」，將隨著從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的持續復甦而緩解。

但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，石油和糧食供應從本已吃緊的全球市場裡中斷，物價壓力只會擴大到全球其他商品和服務。

美國勞工部數據顯示，5月消費者物價指數年增8.6%，創40年新高，汽油價格也創下歷史新高，糧食價格飆升。

物價飆漲已成為拜登政府的一個政治難題，拜登政府已嘗試多項措施來降低物價，但表示控制通膨的大部分責任落在美國聯邦準備理事會（Fed）肩上。

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