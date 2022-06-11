解隔7天後「2度確診」發燒躺整天！　妹子崩潰：比第一次更難受

▲第二次的症狀比第一次還要不舒服。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心曾表示，已經確診過康復並且解隔，3個月內再接觸個案不用被匡列，被外界形容吃到「無敵星星」，就有一名女網友抱怨，5月12日第一次確診，27日康復解隔，美好的自由生活過不到一星期，6月6日被男友傳染二度染疫，一個月內確診兩次，忍不住崩潰直呼「我是天選之人」。

原PO在Dcard上發文，「什麼三個月無敵星星，再唬爛」，5月9日快篩陽性，去做PCR，12日確診，前兩天無症狀，第三天開始胸痛、呼吸困難，睡覺枕頭墊了三顆才舒服，第五六天之後就症狀就減緩，沒有吃任何藥物；男友同樣也是12日PCR確診，不過男友是無症狀，5月27日兩人一起解隔。

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不過，一個禮拜之後，6月5日男友發燒，快篩陽性，「不篩還好，篩一個傻眼」，隔天換她不舒服，快篩結果也出現兩條線，「晚上10點我開始頭暈、肌肉酸痛，不得不說四肢酸起來比月經痛更難忍受，快篩了，看到兩條已經沒什麼感覺，心死」，現在兩人都在家自主管理中，對於一個月二度確診，她感到很無奈，「我是天選之人嗎？上帝可以在其他地方眷顧我嗎？例如大樂透、威力彩之類的」。

貼文一出，網友們認為病毒株不同，還是有可能會二次感染，「無敵星星不是不會二次感染的意思，病毒株不同的話還是會確診啊」、「感冒都會得過再得了，何況是一直有新病毒株的新冠」、「和我室友一樣，覺得自己無敵了，然後一週後二度確診」。

▲原PO二度確診。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，本站曾報導過《無敵星星變流星 打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來》一名女網友4月間感染新冠肺炎，沒想到還沒經過2個月，快篩又驗出陽性，症狀比上一次確診還要嚴重，咳嗽咳到像要把肺咳出來，「無敵星星是騙人的，第二次症狀更想死」。

有媒體在6日的疫情記者會上提問，指揮中心是否有統計全台共有多少人二次確診，指揮中心發言人莊人祥指出，從2020年開始，系統中有二次確診紀錄者共1212人。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾提到，若先前已打過疫苗後再染疫，確實會獲得比先前更多的保護力，目前律定是3個月內不會被列為確診或重新匡列，但所謂的無敵星星，不是叫大家故意染疫。