無敵星星變流星　打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友今日（9日）在臉書PO文抱怨，4月間感染新冠肺炎，沒想到還沒經過2個月，快篩又驗出陽性，症狀比上一次確診還要嚴重，咳嗽咳到像要把肺咳出來，「無敵星星是騙人的，第二次症狀更想死」。雖然確診康復後3個月內等於吃到「無敵星星」，但無敵星星是有可能失效的，指揮中心發言人莊人祥表示，全台目前共有1212人二度染疫。

▲原PO已經打過3劑新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自己已經打完3劑疫苗，4月26日因為同事確診被傳染，好不容易痊癒了，結果6月8日快篩又變成陽性，這一次的感染源是家人，讓她超級傻眼，「無敵星星是騙人的，第二次症狀更想死」，頭一樣痛到快爆炸，一樣也會畏寒，但咳嗽變得更嚴重了，「好像要把肺咳出來，肌肉痠痛上次沒有，全身沒力氣啊，這樣我是又要隔離7天嗎？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言安慰原PO好好休養，「沒錯，請7+7」、「真慘，前3天不吃止痛藥根本沒辦法生活」、「不同的病毒株啊，感冒也是這樣」。也有網友疑惑，原PO從第一次確診到第二次出現症狀，間隔不到3個月，是否算是二次感染；其他人則回應，如果是無症狀就不算，但原PO是第二次出現症狀，而且症狀不一樣，所以應該算是二次確診，「我7+7完後，立即中二次感染，症狀和第一次不一樣，馬偕（醫院）說我感染到不同病毒株。」

▲國內本土疫情尚未趨緩。（資料照／記者李毓康攝）

關於確診康復後3個月等於吃到「無敵星星」一說，有媒體在6日的疫情記者會上提問，指揮中心是否有統計全台共有多少人二次確診。對此，發言人莊人祥回答，從2020年開始，系統中有二次確診紀錄者共1212人，「至於文獻上有人說可能感染第二次（症狀）會比較輕，但事實上目前還沒有定論」，只知道第一次感染最常見的症狀為咳嗽，第二次為發燒，嚴重程度可能還有待後續研究評估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾提到，已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者，無須再次匡列，雖然坊間有「把確診當成獲得無敵星星，3個月內具有一定程度免疫力」的說法，但無敵星星一說絕非鼓勵民眾涉險染疫，尤其是慢性病患要特別小心，一旦染疫會比一般人更容易併發中重症。