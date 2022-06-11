陳時中斥「死亡翻倍說」　蔣萬安酸：惱羞成怒無助防疫

▲蔣萬安今早出席「北原盃全國原住民族槌球邀請賽」開幕典禮。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情在國內仍處高原期，台大公衛學院教授詹長權稱台灣的染疫死亡人數在13天內就翻一倍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒斥，不要分母、分子都用黑數亂比一通，「影響民心跟疫情，都不是好事情」。對此，立委蔣萬安反擊，惱羞成怒無助於防疫工作，不如好好說清楚。

詹長權引述2022年6月7日ourworldindata資料表示，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍，相較於韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天，翻倍速度驚人。陳時中回應，如果要精準統計死亡翻倍速度，應該是從今年1月Omicron疫情爆發後開始計算，才能看整體疫情變化，如果把過去兩年流行的不同變異株確診率與死亡率都放進來比，統計就會失真，「分母也黑數，分子也黑數拿來亂比一通，影響民心跟疫情，都不是好事情。」

蔣萬安今早參加「北原盃全國原住民族槌球邀請賽」開幕典禮，對於陳時中昨動怒一事，蔣萬安說，每個確診死亡個案都是家屬的椎心之痛，每個專家就疫情提出見解，與其惱羞成怒，不如好好說明清楚，他提醒陳時中「惱羞成怒無助於任何防疫工作」。

媒體也問到，日前傳出指揮中心要解散，蔣萬安回應，指揮中心接下來是否解散，唯一考量是疫情是否平息，絕對不是某人要選舉，所以陳時中是否要選舉是他個人考量，指揮中心運作不該參入政治因素。



