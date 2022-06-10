陳時中稱「1922不具公權力」　他怒轟「混蛋」：以後到底要打給誰？

▲陳時中稱1922不具公權力，田方倫臉書痛批 。（圖／翻攝田方倫臉書）

記者崔至雲／台北報導

中和2歲男童恩恩案引發社會關注，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送，是否延誤就醫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，1922是發包委託民間經營，不具有公權力。對此，台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫痛批指揮中心「混蛋！」，並質問陳時中，以後要打給誰才有公權力？

針對1922花了143分鐘才轉送一事，指揮中心第一時間回覆「1922沒有調度119或防疫計程車等權限。」陳時中在記者會回應，1922負責回答相關疑問或轉相關單位回答，那天1922有2萬多通電話，每個發生情況的家屬都非常緊急。

至於1922沒有調度119的權限，陳時中表示，1922就是疫情通報及諮詢服務中心，這是從93年起成立，是發包委外的，都是委託民間經營，所以不具有這樣公權力，主要任務就是疫情通報及諮詢，會有一定的教育訓練，有些指引讓他可以參考。

田方倫指出，1922如果沒有能力協調民眾的困難，那為什麼要外包出去？陳時中沈浸在過去兩年自以為是的防疫成果的幻象裡面，完全沒有認知到現在他自己的荒唐行為嗎？

田方倫說，陳時中強調1922是委託民間經營，不具有公權力，主要是疫情通報和諮詢服務，經招標由民間承辦，給予一定訓練外，疾管署會提供回答指引，電腦資料庫中也會有些範例。「所以陳時中是要怪前朝嗎？怪阿扁嗎？」

田方倫怒批，恩恩案目前的癥結在於1922的那143分鐘，當指揮中心四月中旬開始朝令夕改的時候，即便在1922的接線生，也沒辦法迅速政策改變跟上節奏，現在又來推託沒有公權力，就是指揮中心不負責任的展現。「我請教部長一個問題

以後要打給誰才有公權力？幫民眾解決問題？」、「請給民眾一個方針，不然你花這麼多錢幫1922在各大媒體打廣告，花人民的納稅錢介紹一個沒有功能的電話，那這筆預算是有意義的嗎？」