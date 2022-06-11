泰女來台念書嫁移工夫「懷5月龍鳳胎」　一家4口遭棄屍BMW後車廂

記者柯沛辰、陳雕文、邱中岳／綜合報導

桃園中壢一對30多歲泰籍李姓夫婦疑因金錢糾紛，遭同鄉男性合夥人殺害，棄屍在自家休旅後車廂，由於女生懷有龍鳳胎，釀成2屍4命慘劇。家屬透露，女性死者高中時就來台念書，歸化取得我國身分證，男方則是外籍移工，2人在台相識後結婚。

死者夫婦倆和嫌犯3人原為泰國籍，其中女方跟嫌犯是高中同學，後來都取得我國身分證，僅男方以依親方式在台工作。據悉，3人合夥在新北市土城區經營一間泰籍人力仲介公司，彼此為合夥關係，但疑似分潤問題，相約8日到公司1樓停車場談判，爆發肢體衝突，隨後音訊全無。

▲新北土城區延壽路，死者疑似在此談判並慘遭殺害。（圖／記者陳雕文攝）

家屬找不到夫婦倆，連日來多方打探，僅知2人近日與嫌犯有金錢糾紛，直到10日早上疑似接到嫌犯電話，但對方只說了一句「高鐵青埔站」隨即掛斷。

親友心急如焚，前往桃園高鐵站尋人，先是在車站附近停車場找到夫妻倆的BMW休旅車，但遍尋不著人影，只好報警處理，怎料警方到場後才驚見2人已經遇害，遺體被塞在後車廂，地上還有一灘屍水。

▲警方獲報趕抵停車場，在BMW休旅車後方發現了一地屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

警方初步勘驗現場，夫妻死亡時間約2天，疑似遭鈍器爆頭，女方還懷有5個月身孕，且為龍鳳胎，目前初步認定是遭合夥人痛下殺手，9日凌晨再載屍到高鐵站前停車場棄置。不過，男嫌棄屍後隨即搭計程車前往機場，已逃往泰國，因此刑事局駐泰國聯絡官將通知泰國警方發布通緝。

死者家屬悲痛不已，10日晚間回到案發停車場舉辦招魂儀式，現場有4個牌位，分別代表李姓夫妻以及女方腹中一對龍鳳胎寶寶。李女姊姊、姊夫透露，李女高中就來台灣唸書，李男則是來台灣工作，兩人相識後才結婚。

據悉，今年1月，李姓夫妻才買了要價260萬起的BMW休旅車，並掛在妻子名下，開心等待孩子來臨，怎料該車竟成一家四口的葬身地，命殞後車廂。目前全案朝殺人罪偵辦，桃園市警局、新北市警局、刑事局等皆投入追緝。

▼家屬10日晚間回到停車場招魂，現場4個牌位代表李姓夫妻及一對龍鳳胎寶寶。（圖／記者沈繼昌攝）

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