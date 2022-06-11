女兒遭性侵拍光碟亡！父撂人復仇凌虐致死　代價服刑12年賠76萬

▲台中一林姓父親認為愛女被一王性男子性侵導致過世，夥同友人動用私刑，監禁、虐打王男致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中林姓男子不滿愛女遭王姓男子性侵，還拍攝性愛光碟，導致女兒憂鬱症輕生過世，遂夥同3名友人將王男拘禁7日，以電擊棒、棍棒施虐拷問王男真相，王男因此重傷送醫不治。此案經台中地院審理，林男等人應連帶賠償王男父母醫療費、殯葬費及精神撫慰金共76萬餘元，林男因傷害致人於死等罪，處徒刑12年4月，其他人被處8至10年不等徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，林男認為自己的女兒曾遭王男等人下藥性侵，並將過程拍成性愛影片，以此對女兒予取予求，導致愛女罹患憂鬱症，於2017年輕生過世。

因林男手上並無證據，遂邀3名友人共同商議，要迫使王男招認並查出光碟片下落，於2019年7月28日挾持王男到南投某汽車旅館盤查，又逼王男寫道歉書、共犯名單，並向家屬下跪道歉後，放人離去。

見案情有點眉目，林男等人又於同年8月9日下午，趁王男外出剪髮時，挾持他到速食店進一步逼問光碟下落，再帶到台中某貨櫃屋等地加以盤問，並在15日晚間載王男至彰化一廢棄三合院拘禁，因不滿王男把迷姦女兒的責任推給別人，林男4人於拘禁期間，以徒手、熱熔膠條、棍棒毆打王男，並以電擊棒電擊王男全身。

翌日凌晨2時許，其中2名蔡、李姓共犯發現王男身體冰冷僵硬，將他緊急送醫，王男因身受重傷，到醫前已無呼吸心跳，經急救不治身亡。蔡、李2人見事態嚴重，當場報警自首，警方到場在車上查獲熱熔膠棒、電擊棒等作案工具，並循線逮捕其他人。

經台中地院審查法醫報告，王男全身上下至少有119處棍棒傷、7處電擊傷，以及包含胸腹、陰囊等多處瘀傷與擦挫傷，進而引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物，導致身亡，事證已臻明確，判林男等人應連帶賠償王男父母醫療費、殯葬費及精神撫慰金共76萬餘元，林男因共同犯傷害致人於死等罪，合併處徒刑12年4月，其他人被處8至10年不等徒刑，全案還可上訴。