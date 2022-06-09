好友車禍沒拿到賠償　台中男幫出頭！3度丟廚餘雞蛋下場曝

▲台中地院駁回曾男上訴，維持原判拘役80日，得易科罰金。(圖／ETtoday資料照)

記者許權毅／台中報導

台中一名曾姓男子的友人洪男，去年跟一位謝姓男子發生車禍，經法院判決謝男要賠償洪男，不料謝男疑似後續遲遲不賠錢，曾男為了幫洪男出氣，連續3次到謝男媽媽家丟廚餘、雞蛋。台中地院認定曾男涉《恐嚇罪》判拘役80日，得易科罰金。

判決指出，曾男與洪男為友人，去年洪男跟謝男發生車禍後，法院判謝男需要賠償洪男確定，不過曾男認為謝男後續處理態度不佳加上沒拿到賠償金，去年4月19日到謝男媽媽家丟擲廚餘、雞蛋，7天後26日晚上再度前往，5月4日晚間3度丟擲。



▲曾男替洪男出頭，手段過激。（圖／示意圖／pixabay）

謝男媽媽心生恐懼趕緊報警處理，並表示一開始對方找上門，至少還會按門鈴，不料竟然連續3次上門丟廚餘、雞蛋，原本想說清理掉就好了，但沒想到廚餘量越來越多、丟擲力道更大，讓謝母趕到很害怕。

台中地院簡易庭以曾男涉犯《恐嚇罪》共3罪，判處拘役80日，得易科罰金。曾男不服上訴表示，自己是因為酒後氣憤，加上對方遲遲不賠償，才會丟廚餘，並不是針對謝母。

判決書指出，法官認為恐嚇危害安全犯行事證明確，並且沒有理性處理糾紛，反而情緒失控丟擲廚餘、雞蛋恐嚇謝母，顯見已讓一般人感受到警告意味濃厚，下次可能就是更可怕的行為，判定原審量刑妥適，駁回上訴。