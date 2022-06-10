台中蘇董專賣「許願包」...只要180元　超商被逮扣999毒品即溶包

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局在日前接獲線報，1名男子在台中地區販售毒品即溶包，還在外包裝印上「許願包」，且質地精純、價格實惠，每包只賣180元，廣受毒蟲們好評，警方在台中掌握男子行蹤，趁其停車時上前逮人，並搜出999包毒品即溶包。

警方調查，30歲的蘇姓男子，平時混跡台中一帶，有在販售毒品即溶包，且品質精純、價格實惠，每包售價180元，讓許多毒蟲上門購買，更有「台中蘇董」的稱號，最後警方接獲線報展開調查。

▲北市警方鎖定「台中蘇董」販毒，在超商前逮人查扣999包毒品即溶包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前前往台中埋伏，鎖定台中蘇董開車前往大里區，在超商前趁蘇下車之際上前逮人，最後在車上起獲999包毒品即溶包，最後由警方帶回分局偵訊，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方發現，蘇姓男子所持有的毒品即溶包，在外觀上印有「Best Wish」、「Just For You」、「Make With Heart」等祝福、真心相待等用詞用語，最後還被買家統稱「許願包」。

但蘇辯稱這些毒品是要自己施用，但量實在太大，警方懷疑根本就不是自己施用，而是有從事販賣之餘，也將持續追溯毒品來源，擴大追查幕後製作毒品的工廠。