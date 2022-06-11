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贈書偏鄉小校誤信GPS受困山區　警民合力窩心救援

▲▼ 山區偏鄉國小贈書導航出包，中埔警助脫困 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 民眾前往山區偏鄉國小贈書，卻遇上導航出包，警方叫來拖車助脫困 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

張姓男子及其王姓妻子日前前往嘉義縣溪口、阿里山等地要送書給偏鄉小校，卻因誤信GPS原本要開往阿里山卻駛進中埔山區，警方積極搜索卻一度因為山區電信訊號不佳無法聯絡上，景由手機定位確認民眾受困地點，並協助找來拖車將受困爛泥車子脫離。

▲▼ 山區偏鄉國小贈書導航出包，中埔警助脫困 。（圖／中埔分局提供）

中埔分局中埔所6月6日8時許，獲報民眾駕車在嘉義縣中埔鄉石硦村及灣潭村交界山區道路受困迷失請求協助，中埔所員警當下即展開搜救工作，但受限電話信號不佳，電話回撥均無法聯繫到報案人，經定位報案人手機後，即於該定位處地毯式搜尋，當日中午11時許，在中埔鄉嘉135-4線5.5公里處產業道路尋找到該名張姓報案男子及妻子，經警方初步檢視張男及王妻除受驚嚇外均無外傷；隨後由警方協助通知拖吊業者托吊張男所駕駛受困爛泥中自小貨車。

▲▼ 山區偏鄉國小贈書導航出包，中埔警助脫困 。（圖／中埔分局提供）
據了解，張男及王妻欲從嘉義溪口鄉出發至嘉義縣阿里山偏鄉國小贈送二手書籍，但因不熟悉山區道路及地形，又僅依照汽車導航系統指示行駛，才會迷失在中埔鄉山區，加上車輛不慎深陷在爛泥道路中無法動彈，眼見周遭渺無人煙，無人可求助，心中越來越恐慌，自己手機又斷斷續續不時沒有訊號，趕緊打電話向警方求助，幸好警方很快找到張男及王妻，2人對於警方熱心救助再三表示由衷的感謝。

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