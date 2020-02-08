成大校友會贈書家扶兒　期勉永不放棄學習閱讀

▲成大校友會贈書給台南的南、北家扶中心學童，共100位學生獲得贈書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

知識與愛的鏈結，源於最簡單的閱讀，成大校友會贈書給台南的南、北家扶中心學童，共100位學生獲得贈書，成大校長蘇慧貞長期捐助家扶基金會、關懷家扶孩子，特地出席2月8日在南台南家扶中心舉辦的贈書會，蘇慧貞校長期勉家扶孩子，無論何時都別放棄學習，也別放棄閱讀，因為那是希望的開始。



台南市成功大學校友會副會長張簡永祥發起此活動，獲會長林鴻琦與理監事、會員大力支持，盼藉由「照亮家扶兒，你開書單來，我們買給你」活動，讓需幫助的國中生擁有免費參考書，可用更多時間自主學習。校友會指出，為善盡一流頂尖大學畢業校友的社會責任，數月前即與南北台南家扶合作，客製化贈送100名家扶孩子各科版本參考書。

成大校長蘇慧貞、成大榮譽校友暨志光集團總裁林進榮、南台南家扶中心副主委黃全永及多位熱心的成大校友出席贈書活動，受助家扶兒發表感言致謝，一位家扶兒說到家長茹苦艱辛扶養的情況，聲音哽咽、眼眶泛紅，蘇慧貞校長更是兩度拭淚。

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蘇慧貞校長留學回國後，從第1份薪水至今持續投入家扶基金，因為學習和教育是改變人生的最大基礎與可能。永遠不能限制學習的方式，那就是閱讀。透過閱讀改變學習，透過學習帶來機會，透過那個機會帶來的不同人生，就會為自己和家庭，還有許多想要完成的夢想提供更強大力量支持。

校友會依每位學生書單向書局或出版社採購，將參考書送給家扶孩子們。南台南家扶中心王同學說，從小生長在單親家庭，母兼父職，辛苦拉拔他長大，雖然家裡的經濟條件不佳，但很幸運地擁有社會中許多溫暖的力量。

另一位家扶兒指出，這次贈書活動，讓自己更加有信心和力量去面對今年5月會考，也將懷著感恩的心上考場，期許未來有能力時，能將這份愛的力量傳給更多人，回饋社會與家庭。