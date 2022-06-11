　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵傳出男車長騷擾女列車長事件，台鐵將移交性平委員會調查。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵傳「騷擾事件」，有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指6月新竹車班發生女列車長在休息室遭男車長偷拍事件，並向同單位的該男車長女友告知情況，未料該女友事後竟說：「我男友說想打你那『兩顆籃球』」，女列車長事後在派班台哭訴。台鐵證實昨接獲當事人申訴，已向上提報交給性平委員會調查。

上月台鐵剛傳出新竹車班發生一起派班台助理騷擾女車長的案件，因當事人未投訴，台鐵無從調查，但全面加強宣導性平，未料6月又傳出有男車長偷拍女車長事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指某男性車長前幾日於休息室偷拍女列車長，女車長發現後立即離開現場，事後得知該男車長女友也在車班，故向其女友告知情況，希望獲交代，沒想到隔日卻有驚人發展，該女友向被害者表示：「我男友說他想打妳的那兩顆籃球，他說妳是他的理想型欸，還會說妳叫小可愛」等語。

該網友不滿表示，為什麼台鐵環境對於女性員工永遠不友善，連一再宣導性平觀念，貼了一堆防騷擾專線貼紙，仍有男性車長偷拍女車長這種變態、無恥行為？為什麼一個男車長可以如此不要臉、噁心、下流，偷拍女生被發現，仍然敢大言不慚說想要「打那兩顆籃球」？為什麼聽到自己男友偷拍自己的同學同事，不是譴責，不是生氣，而是跟著一起起鬨嬉鬧，沒有阻止這種行為，反而樂見男友意淫其他女性。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵內部傳出男車長騷擾女列車長事件，當事人已投訴，台鐵啟動調查。（圖／記者李毓康攝）

網友感嘆，性騷擾事件受害者，在身體上傷害雖然不如性侵害事件來得大，但對被害人的情緒、生活適應與工作績效都有傷害。對被性騷擾的人而言，性騷擾是一種可怕的惡魔，因為受害者身體雖未受到嚴重暴力侵害，但卻對其自尊上有極大打擊，伴隨而來的則是出現身心的症狀。

台鐵則回應指出，經查當事人昨天（6/10）中午向值班副主任申訴，新竹車班已依性平相關規定向上陳報，由台北運務段交人事室及政風室調查，並將送性平委員會處理。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
搶當社區主委！　新北女「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」
泰國娜美突身亡「吃這2種食物」丟命！　倒地狂抽搐
8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週
快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！
大谷翔平使用「PitchCom」聽暗號　手套遮耳動作引熱議
美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰
快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒科醫推估台灣MIS-C個案數！未來一個月增167人　到年底有650例

大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」驚呆

午後雨彈再空襲　下週另一道鋒面「南壓」時間曝光

8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週後突高燒

快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

快訊／本土病例下降「死亡數再創新高」？　陳時中14:00說明

獨／北部3私立大學下學期學雜費擬漲2%　每人每年多繳2千↑

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

兒科醫推估台灣MIS-C個案數！未來一個月增167人　到年底有650例

大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」驚呆

午後雨彈再空襲　下週另一道鋒面「南壓」時間曝光

8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週後突高燒

快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

快訊／本土病例下降「死亡數再創新高」？　陳時中14:00說明

獨／北部3私立大學下學期學雜費擬漲2%　每人每年多繳2千↑

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

隋棠種花「穿連身洋裝挖土」！優雅穿搭做粗活　背後原因超有愛

張育成代打出賽！2打數繳白卷　勇士4比2海盜收9連勝

兒科醫推估台灣MIS-C個案數！未來一個月增167人　到年底有650例

菜攤驚見「毛毛打工仔」乖乖賣西瓜！　持家模樣萌暈網：一定買爆

蔡英文稱「基隆是疫情後新生活起點」惹民怨　侯友宜：總統要加把勁

6架駐美F-16返台升級　國軍4飛官隨隊飛抵花蓮基地

賴香伶請益之旅拜訪鄭寶清　盼民進黨用民主機制產生候選人

BKPP爆紅登日本音樂節...樂團成員發言侮辱LGBT網震怒！他台上淚崩

69歲嬤陳屍飄惡臭「身分竟是大咖影后」！30歲身家破億　他揭超狂身世

逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

下波主流BA.5「無敵星星」難逃！台大醫提建議

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

今防劇烈雷雨攻擊！　明晚雨停「熱如盛夏」破36℃

寶寶過世　夫妻拚2年生回來

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

農業專家認「這一水果」糖度真的高！

即／富樂快篩2條線亂跳　高市府緊急回收10萬劑

修車師傅驚遇米奇　他發動金剛腿笑翻萬人

吳鳳點破「台灣人1缺點」　嘆：國外從未聽過

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

更多熱門

相關新聞

朋友好心收留　變態男裝針孔偷窺人妻

朋友好心收留　變態男裝針孔偷窺人妻

英國北威爾斯登比郡一對夫妻在新冠肺炎疫情肆虐時，好心讓無法返鄉的30歲男子萊恩(Ryan Elson)暫時到他們家居住，沒想到引狼入室，對方在他們臥房床頭與更衣間安裝針孔攝影機，私生活慘遭對方偷窺。

交通部推類火車　工會不滿「台鐵買單」

交通部推類火車　工會不滿「台鐵買單」

車站商家咬牙撐　台鐵點頭這3個月緩繳租金

車站商家咬牙撐　台鐵點頭這3個月緩繳租金

快訊／司機員煞不住！男闖平交道遭輾斃

快訊／司機員煞不住！男闖平交道遭輾斃

偷拍謎片傳女同學　男炫耀「我很大」慘了

偷拍謎片傳女同學　男炫耀「我很大」慘了

關鍵字：

台鐵偷拍車長

讀者迴響

熱門新聞

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

前公司反擊波特王不實指控！　　

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面