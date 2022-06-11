男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

▲台鐵傳出男車長騷擾女列車長事件，台鐵將移交性平委員會調查。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵傳「騷擾事件」，有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指6月新竹車班發生女列車長在休息室遭男車長偷拍事件，並向同單位的該男車長女友告知情況，未料該女友事後竟說：「我男友說想打你那『兩顆籃球』」，女列車長事後在派班台哭訴。台鐵證實昨接獲當事人申訴，已向上提報交給性平委員會調查。

上月台鐵剛傳出新竹車班發生一起派班台助理騷擾女車長的案件，因當事人未投訴，台鐵無從調查，但全面加強宣導性平，未料6月又傳出有男車長偷拍女車長事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指某男性車長前幾日於休息室偷拍女列車長，女車長發現後立即離開現場，事後得知該男車長女友也在車班，故向其女友告知情況，希望獲交代，沒想到隔日卻有驚人發展，該女友向被害者表示：「我男友說他想打妳的那兩顆籃球，他說妳是他的理想型欸，還會說妳叫小可愛」等語。

該網友不滿表示，為什麼台鐵環境對於女性員工永遠不友善，連一再宣導性平觀念，貼了一堆防騷擾專線貼紙，仍有男性車長偷拍女車長這種變態、無恥行為？為什麼一個男車長可以如此不要臉、噁心、下流，偷拍女生被發現，仍然敢大言不慚說想要「打那兩顆籃球」？為什麼聽到自己男友偷拍自己的同學同事，不是譴責，不是生氣，而是跟著一起起鬨嬉鬧，沒有阻止這種行為，反而樂見男友意淫其他女性。

▲台鐵內部傳出男車長騷擾女列車長事件，當事人已投訴，台鐵啟動調查。（圖／記者李毓康攝）

網友感嘆，性騷擾事件受害者，在身體上傷害雖然不如性侵害事件來得大，但對被害人的情緒、生活適應與工作績效都有傷害。對被性騷擾的人而言，性騷擾是一種可怕的惡魔，因為受害者身體雖未受到嚴重暴力侵害，但卻對其自尊上有極大打擊，伴隨而來的則是出現身心的症狀。

台鐵則回應指出，經查當事人昨天（6/10）中午向值班副主任申訴，新竹車班已依性平相關規定向上陳報，由台北運務段交人事室及政風室調查，並將送性平委員會處理。