支付類火車逾200萬　工會氣「交通部政策卻要台鐵買單」

▲台鐵五一停駛，交通部推出12條類火車路線。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵五一停駛，交通部規劃12條「類火車」路線，協調客運加開班次，不過1個月後「類火車」沒收到款項，感嘆情義相挺卻被欠款，交通部長王國材日前也幫追討，要台鐵「趕快給人家」，台鐵昨(6/9)起和今天已陸續撥款，不過台鐵企業工會則不滿表示，交通部提類火車計畫卻要台鐵買單，工會要為台鐵討公道。

台鐵公司化爭議引爆工會發起五一勞動節不出勤，表定列車全停駛，台鐵擠出18加班車，並調度客運和遊覽車開出12條類火車路線，不過1個月後，卻傳出台鐵尚未付款，總計約要支付200多萬元。王國材日前受訪時表示，「台鐵不夠誠意，已請台鐵趕快給人家。」

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王國材日前說，當天五一停駛，很緊急請遊覽車和客運業者支援，但從5月到6月迄今已超過1個月，錢還沒給人家，「台鐵是慢一點，這部分應該要趕快給人家。」

台鐵今表示，台鐵局於6月2日起陸續接獲10家客運業者派車單及請款發票資料，已於昨日(6/9)撥款給3家業者(國光客運、屏東客運、及皇族通運公司)，計111.6萬元；今天中午再完成彰化客運撥款。

▲五一屏東往返高雄、台東，類火車臨時路線。（圖／記者陳崑福翻攝）

台鐵表示，因仁友公司巳納入南台遊覽公司辦理，因此剩5家客運公司（興東遊覽、高雄汽車、苗栗汽車、南台遊覽及花蓮汽車）亦將加速辦理書面驗收，預計下週一(6/13)即可全數撥款。台鐵局特別感謝各家客運業者及公路總局於五一開行客運的協助。

不過台鐵企業工會表示，交通部自己所提類火車計畫，卻要台鐵局自行買單，責怪台鐵遲未給付，沒誠意，鐵路工會得為台鐵局討個公道。

工會表示，交通部為五一勞動節疏運正常，逕自接洽巴士業者，令其協助疏運，命令既出自交通部，事後卻要求台鐵局買單，如此作為，令工會全體台鐵員工感到不齒，所謂台鐵局年年虧損，不也就是如此之寫照，交通部不給錢也不給人，卻要台鐵為政策買單嗎？到底是台鐵沒誠意，還是交通部沒誠意，請部長講清楚。