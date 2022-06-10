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屏東+2989　衛生局：若發現孩童出現9大症狀應立即送醫

▲青少年施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲青少年施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(10)日新增2989例本土確診，今日為青少年施打BNT第三劑疫苗追加劑最後一天，上午共施打1954人，一連5天截至中午已完成施打12081人，下午預計施打4536名學生。

縣府提醒，若未及於校園接種站施打的學童，可於11日前往33鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站施打，火車站各500劑BNT疫苗隨到隨打，施打對象包括12歲以上成人、12至17歲國、高中生第三劑，以及12歲國小生第一劑，時間為上午8點半至11點半；崁頂、瑪家衛生所時段為下午，相關資訊可上官網查詢。

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縣府呼籲家長，若家有確診兒童常見的症狀為發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞與喉嚨不適，家長一旦觀察到孩童體溫大於41度、出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等9項任何一項症狀，代表狀況非常危急，應立即叫急救護車送院評估與治療。

衛生局提醒，家中小孩感染新冠肺炎居家照護原則為:每4小時定時量體溫，並注意孩子心跳與呼吸的速度；沒有發燒時，水量應充足，且要營養均衡與按時服藥；如果孩子發燒了，需適時適量的給予退燒藥，並少量多次補充水份。

屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），各醫院主要看診時間及年齡如下：國軍高雄總醫院屏東分院(17歲以下) 每週六上午9:00-10:00、高雄榮民總醫院屏東分院(6歲以下) 每週五上午09:00~10:30、東港安泰醫院(8歲以下) 每週一至週五12:00-14:00、17:00-21:00，假日13:30-16:30、17:30-20:30，屏東基督教醫院(18歲以下)則是每週一至五上午9:00-12:00、17:00-21:00。

另兒童若經急診醫師診視後，可提供兒科專科醫師會診有寶建醫院、安泰醫院、輔英醫院、恆春基督教醫院；另屏東基督教醫院可執行24小時兒科急診，家長可多利用。

根據衛生局統計，10日公告確診2989人中2656人快篩陽判確診，佔確診量的88.9%。其中醫院研判987例佔37.2%，基層診所研判1669例佔62.8%。截至6月10日，縣內居家隔離現管人數3887人，今日解隔2268人；居家照護累計57377人，解除46267人，現管11110人。

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