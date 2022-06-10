台南+6291！黃偉哲再呼籲長者：打疫苗可領500元禮券+2劑快篩

▲台南市長黃偉哲10日公布新增6291名COVID-19本土個案，呼籲儘速為家中符合資格幼童及長輩安排接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日公布新增6291名COVID-19本土個案，統計自2021年1月1日至6月9日，台南市累計確診個案人數共161416名，已解除隔離119826名、尚在隔離中41590名，他再度呼籲，儘速為家中符合資格幼童及長輩安排接種疫苗。

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市長黃偉哲說，現在台南市65歲以上長者，第一劑接種率已突破9成，呼籲儘速接種第二劑及第3劑追加劑。65歲以上長輩接種，還可以領500元禮券、兩劑快篩等贈禮。

黃偉哲指出，近幾日台南市染疫人數下降，但期許下降幅度加大，尤其人員南來北往，他提醒民眾注意防疫，讓疫情有效降溫，尤其是目前僅接種1劑的孩童，更須減少外出，減少感染機率。

衛生局長許以霖表示，統計至2022年6月9日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.3％、81.2％、1.3％、65.5％，總接種劑次442萬2577。

據目前統計資料顯示，2022年全國COVID-19本土確診病例占人口百分比約11.48％，台南市占比約8.71％，兩者相差2.77％，呼籲國人應完整接種疫苗，建立個人保護力。

在每10歲年齡層占比方面，全國及台南都以20-29歲及30-39歲為前2位，全國為15.08％及15.03％，台南為11.76％及11.79％；第3位則都是0-9歲族群，全國為14.94％、台南為10.86％，相差4.08％；60歲以上長者都以大於90歲族群最高，全國為8.15％、台南為6.82％；60-80歲年齡區間全國占比位於6％至8％、台南則約5或6％左右。

黃偉哲呼籲，家中若有長輩尚未完整接種疫苗，請幫長輩透過台南打疫苗網站預約就近醫療院所接種，網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/。