台中確診數唯一破萬增12死　衛生局預估：下周還有第4波高峰

▲▼台中今天確診數全台縣市唯一破萬，新增12人死，副市長令狐榮達（上）呼籲盡速施打第3劑，衛生局長曾梓展（下）預估，下周還有第4波高峰。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國今天新增本土確診6萬8311例，台中市有1萬32例，是唯一破萬的縣市，副市長令狐榮達下午在防疫線上記者會表示，5至11歲兒童疫苗涵蓋率已達73.74%，市府將持續替全台中學童增加保護力，中國附醫兒童醫院院長王志堯說，學童打完疫苗的4至6周，若出現腹痛、頭暈等6項症狀，有可能感染MIS-C，必須趕快就醫，衛生局長曾梓展預計，台中下周還會有第4波高峰，接著會緩和下降，呼籲盡速施打第3劑。

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曾梓展表示，台中新增1萬32例，12人死亡，年齡在40歲至91歲之間，全都有慢性病或癌症，死因是呼吸衰竭或是敗血症，其中有7人未接種疫苗；中重症則新增13人，年齡在54歲至95歲，都有慢性病或癌症，有10人住進加護病房，正全力救治中。

▲中國附醫兒童醫院院長王志堯。

曾梓展說，如果以新北市確診走勢圖分析，新北市從5月7日出現第一波高峰，接著10日，17日最高峰2萬8千多例，如今已快速往下掉，今天已降至8858例，反觀台中市，第一波高峰從5月26日開始，30日是第二波，第三波是6月6日，有1萬2千多例，今天是1萬32例，他預計下周還會再有第四波高峰，接著就會平緩下降。

從確診死亡和疫苗施打分析，未打疫苗的死亡率是打滿3劑的6.7倍，目前全市打了2劑、未打3劑的人數還有近35萬人，他呼籲民眾盡快施打。

王志堯表示，兒童打了疫苗之後有的會出現併發症，可能是孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），也可能是橫紋肌溶解症，家長們應注意，打完疫苗後觀察4至6周，如果出現腹瀉、腹痛、嘔吐、眼睛充血、頭暈、皮膚出疹者，必須趕快就醫。

令狐榮達說，截至今早8時，兒童BNT施打10萬5895人、兒童莫德納施打3萬7169人，疫苗涵蓋率73.74%；而國、高中生第三劑BNT已施打4萬8868人，昨天一天就施打9800人，市府持續努力替全台中的學生們增加疫苗保護力。