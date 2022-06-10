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台鐵勞資爭議再起！公司化子法不給　工會怒「國定假日擬不出勤」

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵勞資爭議再起，中秋、國慶及選舉日再度面臨不出勤危機。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化勞資角力下半場才剛開始就爆爭議，台鐵企業工會不滿台鐵已擬好部份公司化子法卻不給，被告知「交通部不准工會先知悉」，痛批台鐵遮遮掩掩，交通部說敞開心胸溝通是「睜眼說瞎話」，揚言台鐵若未與工會溝通就逕行將子法提報交通部，接下來國定假日及投票日將執行不加班行動，並呼籲蘇揆出面。

台鐵工會今(6/10)表示，有關台鐵公司化，鐵路工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交通部卻採封閉態度。台鐵公司化所涉16條子法，台鐵局已擬好部份，工會要求先行了解，但卻被告知，交通部不准工會先知悉，讓工會十分不解與不滿，部長王國材不是才說過：「希望大家敞開心胸，用理性態度來討論」，現在卻變了調，關起門來，看來部長一直在欺騙工會及員工釋出的善意。

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工會表示，台鐵公司化母法在工會強烈抗議聲中，執政黨仍以其立院優勢通過，但後續的16條子法，資方保證絕對尊重工會意見，在勞動部次長王安邦斡旋，行政院與交通部承諾下，工會也願相信交通部將信守承諾與工會達成16子法共識，故工會釋出善意，取消端午節不加班活動。但近期王部長言論與作為並非善意，令人心寒，台鐵許多勞資衝突，往往都被交通部官員顢頇迀腐決策搞砸，鐵路工會敦請行政院院長蘇貞昌出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起。

台鐵企業工會強調，倘台鐵局不先與工會溝通，取得共識前，逕自將子法送交通部，本會認為交通部已無善意可言，勞資衝突將再起，於接下來的國定假日及投票日，執行不加班活動。

▲▼台鐵公司化子法組織章程職務表草案3月就出爐且外流，工會迄今沒拿到，引發工會不滿。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵公司化子法組織章程職務表草案3月就出爐且外流，工會迄今沒拿到相當不滿。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵工會秘書吳長智表示，交通部睜眼說瞎話，台鐵迄今還沒向工會提出子法草案，也沒敲好見面時間，只有交通部說要找時間，近日還流出子法組織章程的職務草案內容，且日期還是3月3日就已擬好，卻遲遲不給工會，讓爭議再起。

交通部則回應表示，台鐵局預定今日完成台鐵公司化16項子法草案，交通部下周由政務次長胡湘麟召開跨部會（人事總處、主計總處）會議，確定草案內容，即會迅速交請台鐵勞資雙方協商。

交通部強調，王國材部長昨天於鐵路節慶祝大會指出，台鐵局將改制為台鐵公司，預計113年1月掛牌，台鐵公司屬於所有台鐵人，16項子法的範圍涵蓋組織架構與薪資福利等，交通部已要求台鐵局須跟工會討論，請工會放心。

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