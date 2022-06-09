巡邏見鐵軌凸一塊　3警冒雨分工！順利化解鐵道危機

▲橫山中豐路一處平面軌道突然凸起一塊，巡邏警分工疏導，通知業管單位緊急搶修。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

連日鋒面影響，帶來大雨不斷，造成新竹縣橫山鄉部分低窪地區積水，8日中豐路1、2段交會處的平面鐵軌發生防滑墊突起，所幸巡邏警員執行勤務時眼尖發現，由於該處平交道位處台3線大轉彎處，3名巡邏員警雨中分工疏導，同時緊急通知台鐵業管單位，1小時內搶修成功。

橫山分局陳俊諺、簡銘寬、實務生楊怡安3名員警昨日下午進行例行巡邏勤務，3人行經中豐路1、2段間與鐵路平交道交會段(台鐵內灣線橫山站往九讚頭車站方向)，發現積水中的平面鐵軌上有厚重的翹起異物，疑似突出防滑墊鬆脫卡在軌道中。

▲▼該路段為一處三岔路口，員警以三角錐、巡邏車警示燈、人工疏導方式協助業管單位搶修。





當時大雨磅礡視線不佳，且平交道位處台3線大轉彎處，3人為免列車發生偏離造成嚴重事故，緊急以巡邏車警示燈作警戒，3人分別立於鐵道道路兩端加強車流疏導，同時通知鐵路單位緊急搶修。

鐵路業管單位立即派員趕往現場，歷經近1小時順利修復搶通，員警也在確認安全無虞後繼續恢復巡邏勤務。橫山分局也呼籲，鋒面帶來強降雨，天雨路滑，請駕駛朋友務必請依速限行駛，如遇道路狀況請配合現場警方指揮，以確保行車安全。

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