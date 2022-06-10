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南投+1530！確診身亡累計56人　每人最少可領20萬元慰助金

▲▼ 。（圖／南投縣府提供）

▲南投今新增1530本土確診案例。（圖／南投縣府提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣今日新增1530本土確診案例，截至9日累計確診人數31851例，居隔人數3679例，今日已解除2256例，居家照護8234例。南投縣府表示，縣內染疫身亡人數累計增至56人，為協助家屬辦理後事，包括縣府慰助10萬元起跳、衛福部喪葬金10萬元，每位確診死亡者至少可領20萬元慰助金。

南投縣府表示，疫情洪峰正往中南部移動，根據衛生局統計，中央公布南投縣確診死亡累計為56人，亡者共通點為大多是65歲以上老人，大部分有慢性病史，有9人送到醫院前死亡。

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南投縣長林明溱表示，民眾染疫身亡，令人不捨，希望家屬節哀。縣府比照施新冠疫苗慰助方案，設籍南投縣確診死亡者，列冊低收入戶發給20萬元慰助金；中低收入戶15萬元，一般民眾10萬元。

除縣府的慰助金，中央衛服部也有另一筆10萬元喪葬慰助金。縣府社會局及勞動處表示，縣府發給的慰助金，家屬不須提出申請，將依確診身亡名單協助；衛服部喪葬慰助部分，依中央規定，民眾可自行申請，如須縣府協助，可至縣府社勞處救助科窗口詢問（049-2248750），相關資訊可至上網查詢（https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61909-205.html

▲▼ 。（圖／南投縣府提供）

▲慰助金領取須知。（圖／南投縣府提供）

南投縣衛生局說，有民眾質疑「有人打針了，還是確診或死亡」，但若打了疫苗，可降低中重症風險，這才是基本防護之道。南投縣府呼籲民眾打好打滿，以提升自我保護力。衛生局11日在南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等4鄉鎮衛生所設立接種站，鼓勵設籍南投12至17歲年輕人接種第一劑、第二劑疫苗；滿65歲長者也要打好、打滿第三劑舆第四劑。

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