疫情升溫、物價上漲　民眾黨立委曝「停滯型通膨」隱憂

▲台灣民眾黨立委張其祿。（圖／翻攝自張其祿臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，台灣民眾黨立委張其祿28日舉行記者會示警，台灣通膨率達1.98%創13年來新高，經濟發展及薪資上漲成果直接被民生物價上漲給吃掉，消費市場緊縮造成國民基本民生消費的第一線商圈、夜市、百貨等再度受衝擊，呼籲政府要及早謹慎因應疫情、俄烏戰爭、物價上漲導致可能的「停滯型通膨」問題。

張其祿今天上午舉行「疫情、戰爭可能導致『停滯型通膨』隱憂？政府須謹慎因應！」記者會，他分析，先前央行楊金龍總裁表示台灣確實面臨到輸入性通膨壓力（Imported Inflation），意即由於國外商品或生產要素價格上漲，引起國內物價持續上漲的現象，而輸入性通膨若進一步惡化，生產整體成本上升，但消費需求下降，有進一步導致「停滯型通膨（stagflation）」隱憂。

張其祿表示，依據主計總處公布今年一月實質經常性薪資為4萬1854元，年增率僅0.06%，顯示雖然今年有加薪，薪資成長卻被通膨所吃掉，從受薪階級角度看，今年年初才剛加薪，經濟發展及薪資上漲成果直接被民生物價上漲、通膨吃掉，國民消費行為更為謹慎保守，消費市場緊縮造成商圈、夜市、百貨等再度受挫，台灣的經濟復甦及發展正面臨衝擊。

張其祿強調，普惠式大灑幣、擴大印鈔等不當的經濟政策可能加深停滯性通膨，推動物價持續上漲加劇通貨膨脹，經濟產量下降會導致企業提供勞務和物品減少，進而使失業率上升，企業甚至會面臨破產倒閉，整體經濟將呈現衰退的趨勢；同時高通膨率將影響財富分配並扭曲價格，高失業率使國民所得下降，但是抵禦這一連串的隱憂仍須靠政府進行調控，包含透過有效的升息、公共投資及公私協力等方式改善經濟，政府有責任及早進行危機處理。