　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情升溫、物價上漲　民眾黨立委曝「停滯型通膨」隱憂

▲▼張其祿今天上午舉行「疫情、戰爭可能導致『停滯型通膨』隱憂？政府須謹慎因應！」記者會。（圖／翻攝自張其祿臉書）

▲台灣民眾黨立委張其祿。（圖／翻攝自張其祿臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，台灣民眾黨立委張其祿28日舉行記者會示警，台灣通膨率達1.98%創13年來新高，經濟發展及薪資上漲成果直接被民生物價上漲給吃掉，消費市場緊縮造成國民基本民生消費的第一線商圈、夜市、百貨等再度受衝擊，呼籲政府要及早謹慎因應疫情、俄烏戰爭、物價上漲導致可能的「停滯型通膨」問題。

張其祿今天上午舉行「疫情、戰爭可能導致『停滯型通膨』隱憂？政府須謹慎因應！」記者會，他分析，先前央行楊金龍總裁表示台灣確實面臨到輸入性通膨壓力（Imported Inflation），意即由於國外商品或生產要素價格上漲，引起國內物價持續上漲的現象，而輸入性通膨若進一步惡化，生產整體成本上升，但消費需求下降，有進一步導致「停滯型通膨（stagflation）」隱憂。

張其祿表示，依據主計總處公布今年一月實質經常性薪資為4萬1854元，年增率僅0.06%，顯示雖然今年有加薪，薪資成長卻被通膨所吃掉，從受薪階級角度看，今年年初才剛加薪，經濟發展及薪資上漲成果直接被民生物價上漲、通膨吃掉，國民消費行為更為謹慎保守，消費市場緊縮造成商圈、夜市、百貨等再度受挫，台灣的經濟復甦及發展正面臨衝擊。

張其祿強調，普惠式大灑幣、擴大印鈔等不當的經濟政策可能加深停滯性通膨，推動物價持續上漲加劇通貨膨脹，經濟產量下降會導致企業提供勞務和物品減少，進而使失業率上升，企業甚至會面臨破產倒閉，整體經濟將呈現衰退的趨勢；同時高通膨率將影響財富分配並扭曲價格，高失業率使國民所得下降，但是抵禦這一連串的隱憂仍須靠政府進行調控，包含透過有效的升息、公共投資及公私協力等方式改善經濟，政府有責任及早進行危機處理。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
快訊／衛福部估「5月5日」確診破3萬7　預測曲線圖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

量足價穩不用搶！快篩試劑首輪販售1000萬份　政院：備有2900萬份

行政院拍板！無照駕駛罰鍰上限調高到2.4萬　惡意逼車增至3.6萬元

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

「電話事件」後就溝通斷線　黃健庭：桃園徵召最強人選包括羅智強

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

陸委會：確有上海台商因無PCR證明搭機受阻　陸方應實在解決

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

量足價穩不用搶！快篩試劑首輪販售1000萬份　政院：備有2900萬份

行政院拍板！無照駕駛罰鍰上限調高到2.4萬　惡意逼車增至3.6萬元

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

「電話事件」後就溝通斷線　黃健庭：桃園徵召最強人選包括羅智強

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

陸委會：確有上海台商因無PCR證明搭機受阻　陸方應實在解決

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

NBA史上最糗！3度3比1被翻盤　瑞佛斯委屈稱外界太嚴苛

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

告別「獨臂刀王」王羽！三女兒含淚道謝　王加露：父親不是孤獨走

羅斯福路名宅「1樓廁所」遭法拍！　他曝：標到也不能獨享

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

最神秘山林甜點店！特搜苗栗隱藏版美食　還要吃道地湯圓、米苔目

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

政治熱門新聞

名嘴2觀點戳破「勾惡脫面具」真正目的

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國唾液快篩

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

陳時中取消實聯制　他曝關鍵2原因

「軟性封城」市民嚇衝賣場搶購　柯文哲道歉

快訊／北市「軟性封城」條件曝　25％專責病床擋不住將禁內用、停課

快訊／台北市議員耿葳確診

「焦糖哥哥」披綠袍選議員？　士林北投8搶5民調今出爐

即／26歲「新北學姐」染疫！跑行程後現症狀確診

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

「韓家軍」初選落敗控藍營作弊　黃子哲自爆：民進黨有向我招手

快訊／北市國高中下週也能「不到校上課」　教育局長鼓勵線上演練

更多熱門

相關新聞

日本強震停電　張其祿：該重視電力系統「社會脆弱度」問題

日本強震停電　張其祿：該重視電力系統「社會脆弱度」問題

日本福島16日晚間發生規模7.4大地震，最大震度達6級，造成關東和東北地區大規模停電，影響約220萬戶家庭，日本東北新幹線也發生脫軌等災情，後續也有海嘯警報。台灣民眾黨立委張其祿17日表示，這次316日本強震再度提醒我國：務必重視電力系統「社會脆弱度」過高問題。

烏克蘭200萬難民逃離　賴香伶：速立「難民法」

烏克蘭200萬難民逃離　賴香伶：速立「難民法」

勞保基金2028年將用罄　民眾黨團：加速「最低工資法」立法

勞保基金2028年將用罄　民眾黨團：加速「最低工資法」立法

民眾黨轟「只凍漲」不治本　鄭運鵬：物價漲薪水也會漲

民眾黨轟「只凍漲」不治本　鄭運鵬：物價漲薪水也會漲

飛官陳奕殉職　民眾黨團揭「空軍3大困境」

飛官陳奕殉職　民眾黨團揭「空軍3大困境」

關鍵字：

張其祿

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面