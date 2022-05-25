兒童重症恐成防疫盲區　張其祿3示警：超前部署沒考慮12歲以下

▲張其祿今天上午舉行記者會。（圖／張其祿國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，據統計截至5月24日，因確診新冠肺炎兒童死亡案已有6例，有5例是併發腦炎死亡；專家也坦言幼童併發腦炎病程超快、難救，只能盡量避免染疫。對此，台灣民眾黨立委張其祿25日舉行記者會提醒，現行所謂的「超前部署」根本沒有謹慎考慮到12歲以下兒童，包括兒童疫苗施打速度慢、12歲以下兒童恐成為防疫「盲區」、政府把照顧責任甩鍋給家長等問題浮現，呼籲應訂定明確防疫指引和配套。

張其祿今天上午舉行「新冠肺炎疫情高峰期，兒童重症高風險成防疫盲區？」記者會。張其祿表示，有專家直接指出，最近新冠肺炎案例死亡快速，其中流程麻煩、兒童重症多是關鍵，依據中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學推估，今年新冠肺炎Omicron變異株流行，針對兒童族群（總感染人數約20%）估算，中重症死亡率約10%，但新冠肺炎傳染能力大幅超越腸病毒71型，風險更高，當前許多父母都很憂心。

張其祿示警指出3個問題表示，現行所謂的「超前部署」根本沒有謹慎考慮到12歲以下兒童，光是合格的兒童疫苗的引進、施打速度非常的慢，昨日BNT疫苗預約系統剛上線就秒殺額滿；此外某些疫苗對兒童之影響，至今仍無法有效澄清家長之疑慮。現在已經連續發生兒童併發腦炎重症死亡，政府仍然只以研討會、訂立有限的染疫照護指引等方式緩不濟急。

此外，張其祿指出，目前12歲以下之兒童，因為尚未施打疫苗或是對於施打疫苗有疑慮，已成為新冠肺炎防疫上之「盲區」，12歲以下的兒童接觸病毒的機率與其他年齡層相同，尤其現在病毒已進入校園，不只有校內成年人染疫，也有許多兒童感染，但孩童自主活動時不容易受控，可能連續傳染給同學、家人。他批評，目前政府只以「製作圖卡」方式提醒家長注意，再度甩鍋問題給家長。

張其祿補充，第三個問題是，若12歲以下兒童不能在家中獨處，家長面對兒童「確診」、「學校預防性停課」、「托嬰托幼停課」就必須請假在家照護，同時兒童也可能面臨大人、較大已施打過疫苗兄姊染疫、攜帶病毒回家可能被傳染的問題，但政府一昧自顧自地轉移政策從清零到共存，完全沒考慮到幼小孩童到12歲以下學童之染疫風險。目前確診兒童有收到居隔單的父母能請居家隔離假及照護假之外，其他因學校被停課的學童家長只能請自身「特休」及「補休」，甚至是不支薪假，這些都是被政府忽略的，試問政府要如何照顧、支持年輕的父母？

