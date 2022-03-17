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日本強震釀停電　張其祿：我國該重視電力系統「社會脆弱度」問題

▲▼台灣民眾黨團今天上午舉行「部會發包平台APP億來億去！數位轉型不該淪為數位錢坑！」記者會，台灣民眾黨立委高虹安、張其祿、民眾黨新北市議員參選人 吳達偉、台南市議員參選人 江明宗、彰化縣議員參選人王孝裕等人均與會。。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島16日晚間發生規模7.4大地震，最大震度達6級，造成關東和東北地區大規模停電，影響約220萬戶家庭，日本東北新幹線也發生脫軌等災情，後續也有海嘯警報。台灣民眾黨立委張其祿17日表示，這次316日本強震再度提醒我國：務必重視電力系統「社會脆弱度」過高問題。

張其祿指出，此次日本316地震與311大地震同屬強震，造成220萬戶大停電、新幹線列車出軌事件，截至今早7點，日本已恢復大部分供電，僅日本宮城縣和福島縣共約4.1萬戶家庭停電狀況仍持續。

張其祿表示，反思台灣在近年已多次發生因「人為疏失、鳥擊、松鼠誤觸」等原因導致區域性大停電，例如以303大停電為例，其僅「人為」的疏失，即造成500萬戶的大停電，且停電時間持續一日，顯示我國供電系統仍略顯脆弱，若遇到類似的大地震等「自然」災害，則可能損害會更大，影響時間更長。

此外，張其祿重申，「供電系統問題持續發生」反映出台灣電力系統「社會脆弱度」仍然過高，若類似此次日本的大地震發生在台灣，造成國民及產業界的損失、大眾交通等民生系統的損害可能更難以想像。

張其祿表示，政府應儘速用更高標準檢討、完善我國電網安全及穩定度，有效提升我國整體電力系統面對地震、颱風甚至是戰爭時的承受力、反應機制及回復能力，從系統性、長期面根本解決我國電力系統「社會脆弱度」過高的問題，確保台灣遇戰爭或是重大天災時能夠具備承受及恢復的韌性。

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