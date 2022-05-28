憂345.6億振興「患寡更患不均」　張其祿：蔡政府缺遠見

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／張其祿國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院本週宣布新一波振興措施，針對受影響的產業或勞工提出補貼，也編列紓困貸款展延利息補貼，相關振興經費達345.6億元。不過，台灣民眾黨立委張其祿28日質疑，新冠肺炎防疫及紓困特別預算執行率僅85%，剩餘款可能患寡更患不均，蔡政府普惠式大撒幣是「政策買票」，欠缺遠見。

張其祿表示，近期新冠肺炎疫情進入高峰期，5月26日公布單日統計更超過100位染疫國人病歿，蔡政府在所謂防疫「超前部署」神話破滅後，接下來更要面對所剩防疫及紓困特別預算可能「患寡又患不均」，舉例來說，交通部目前分到剩餘款僅約60億，但仍未有精準的使用方案，另外經濟部針對餐飲業受到疫情影響推出營運補貼、改成行銷補貼，截至5月20日已突破6000件申請案額度，逼近紓困預算餘額，凸顯整體的防疫及經濟復甦面臨資源分配困境。

張其祿指出，中央政府對於新冠肺炎防疫及紓困特別預算，先前未優先應用到疫苗準備、快篩採購及兒童防疫照護，振興更未精準投放到受疫情衝擊嚴重的目標族群，而普惠式的大撒幣甚至被視為是「政策買票」，導致現今必須在資源有限下處理更強烈的疫情高峰，也彰顯出蔡政府的欠缺遠見。

因此，張其祿委員要求，各部會要有詳細、謹慎的紓困及振興方案，妥善運用所剩無幾的特別預算，確保防疫工作能繼續更完善、用在刀口上，國民日常生活或及經濟才能穩定回復。