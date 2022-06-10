朱立倫稱「親美反共」遭國台辦狠酸　綠委讚聲：回台後繼續維持

▲國民黨主席朱立倫訪問美國。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨「親美反共」、「九二共識是沒有共識的共識」，引發國台辦發言人馬曉光批評「要保持頭腦清醒」、「站在歷史正確一邊，而不是相反」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）上午受訪酸說，朱立倫的話本來就是對的，希望他回到台灣後繼續維持這個政治立場，不要讓「正常倫」又變得不正常。

鄭運鵬今天在黨團記者會後受訪表示，若朱立倫訪美有助於台美外交關係，都會給予祝福，他這次發表的言論，以台灣國家利益來說，本來就是對的，是前幾年國民黨自己走歪了，他在美國所宣示的國防、國家尊嚴、兩岸關係的言論，相信是朱立倫發自內心準備好的。

鄭運鵬說，希望朱立倫回到台灣後，繼續維持他的政治立場，儘管國民黨內的親中人士、國台辦給他很大的壓力，但不要讓「正常倫」又變得不正常。

民進黨立委陳亭妃也說，大家都在問朱立倫怎麼了，到了美國就換了另一個腦袋嗎？外界應該關注，朱立倫回到台灣第一句話會怎麼說，當媒體問他馬曉光的話，朱立倫會怎麼回答？國民黨真的是親美反共的政黨嗎？朱立倫說共機擾台不該發生，但他回到台灣還敢用這麼強硬的態度嗎？期待朱立倫回到台灣，到底會給台灣什麼樣的答案。