北市交通局科長PTT發文辱議員助理　遭記過自請調職

▲捲入上班上PTT風波的台北市交通局林姓科長市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會交通委員會10日邀請交通局，針對「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」進行專案報告。根據報告，該林姓科長於上班時間利用公家電腦於非業務相關領域發文、推文，已違反《公務員服務法》；此外，也曾在107年選舉期間，利用上班時間在PTT針對選舉議題回文，違反《公務人員行政中立法》，交通局依《公務人員平時獎懲標準表》規定，核予林姓科長記過1次之懲處。

另外，公運處政風室主任盧勝洲，於PTT貼文違反公務使用規定，在上班時間會使用PTT，並就個人意見進行言論發表，已由政風處進行處分。

民進黨議員李建昌建議交通局長陳學台，要適當的檢討林姓科長是不是還能在這裡當科長，他是管大數據的，「我真的認為他不應該在留在這職位上，不然你們每一次都會當爐主」，交通局應該很忙才對，不該在上班時間搞這種東西。

國民黨議員張斯綱則說，言論自由時代想講什麼講什麼，但市府的防範機制到底有沒有建立？還是要透過四叉貓來抓？我具體要求資訊局要做管理或是封鎖等，除了PTT之外，還有沒有什麼莫名其妙的網站？要清查。

針對議員持續質疑網軍的議題，市府發言人陳智菡說明，相關新聞輿情都會做蒐集，但她就任之後，「從來沒有指示任何網路攻擊或在網路上有不當操作」，看到輿情後會立刻把相關反饋、報導等蒐集起來，要迅速掌握輿情回應，但不會再做什麼網路帶風向，「不會指示同仁去做在網路上操作或反擊」。

國民黨議員戴錫欽則問，是罰上班時間用公務電腦？和言論內容本身沒關係？對此，政風室回應，是針對上班時間利用公家電腦上網留言。戴接著追問，林科長在柯市府上台後，職務升遷和網路言論有無相關？陳學台表示，「是看他過去工作表現才會升任科長」，但如果知道有上網行為就會糾正他。

至於現有職務的異動？陳學台說，政風室主任不是他能調動的，至於林科長在6月6日自請處分時，就已經口頭請辭主管職；但陳說，公務員這邊要調動的話要有適當職缺、找到適任者，「現在還在考慮階段，通常市長不會管到局的科室主管，是首長決定」。

至於市長對於網路義勇軍行為的態度？陳智菡說，要分2個層面，第1個層面是言論自由，第2層面是有沒有違反公務。市長認為公務員上班時一定要遵守上班守則，星期二的晨會也下令各局長要做好管理，如果上班時間太多人在做這些行為，是不妥的。

另外，市長也認為懲處的部分不要太超過，如記過、調職等，要符合比例原則。公務員上班有彈性，休息時間無可避免會上網，當然不能做不可以做的事情，但懲處要適當，不要追殺。

第三，如果真的有造謠，當然要給警察單位處理。但是不是造謠不是一個人說的算，要有明確事證，有些人喜歡在網路上誇大，這樣的誇大是不是就是造謠？造謠是不是等於網軍組織行為？這些都需要釐清，在釐清前就要定義成網軍，是不公平的。