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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平視訊會見巴切萊特　時隔17年再現聯合國人權高專訪新疆

▲聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Verónica Michelle Bachelet Jeria）。（圖／路透）

▲聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Verónica Michelle Bachelet Jeria）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席近平今（25）日透過視訊會見到訪中國的聯合國人權高級專員巴切萊特（Verónica Michelle Bachelet Jeria）。巴切萊特此行先在廣州進行考察並與大陸國務委員兼外交部長王毅會面，同時，巴切萊特還將前往新疆訪問，這也是睽違17年後，再度有聯合國人權專員進入新疆實地考察。

▲大陸國務委員兼外交部長王毅在廣州會見巴切萊特。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅在廣州會見巴切萊特。（圖／翻攝大陸外交部）

《央視》報導，國務委員兼外長王毅5月23日在廣州會見來華訪問的聯合國人權高專。王毅歡迎巴切萊特作為聯合國人權高專首次訪華，表示這是中國時隔17年再次接待人權高專訪華，對雙方都具有標誌性意義，「希望是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅。」

王毅在與巴切萊特會面時，就大陸在發展人權事業提出五點說明。王毅強調，始終把維護少數民族等特定群體權利作為重要內容，「通過中央支持、對口支援等方式幫助少數民族地區實現共同發展繁榮，依法保障各民族群眾平等管理國家事務的權利。」

王毅表示，發展國際人權事業一要堅持相互尊重，不把人權政治化；二要堅持公平公正，不搞雙重標準；三要堅持實事求是，不脫離國情和發展階段；四要堅持開放包容，不搞陣營對抗，「大國尤其應帶頭踐行多邊主義、帶頭遵守聯合國憲章宗旨原則、帶頭尊重國際法、帶頭捍衛國際公平正義。多邊人權機構應成為合作對話的大舞台，而不是分裂對抗的新戰場。中國願在相互尊重、平等相待基礎上同人權高專辦開展建設性合作。」

公開資訊顯示，巴切萊特曾為智利史上首位女總統，她曾在1975年遭軍政府逮捕，獲釋後流亡澳大利亞及西德，2006年正式當選智利總統，2010年卸任後，被聯合國任命為婦女署執行主任，辭去該職後再度當選智利總統，2018年卸任後便出任聯合國人權事務高級專員。

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