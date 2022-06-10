爆料「蔡政府6月下旬將內閣改組」　郭正亮揭內幕

記者黃翊婷／綜合報導

2022九合一選戰將在年底登場，一度傳出指揮中心指揮官陳時中將在6月底收掉指揮中心並競選台北市長。前民進黨立委郭正亮9日在網路節目中透露，他聽到資深媒體人黃揚明私下爆料，蔡政府有可能在6月下旬進行內閣改組，掀起現場來賓與主持人熱議「這個是大新聞」。不過，這個消息目前並未獲得相關人士證實。

▲外傳蔡政府將進行內閣改組。（資料照／記者屠惠剛攝）

2022台北市長選戰到底要派誰出征，各政黨都已著手評估，外傳陳時中可能會收掉指揮中心投入台北市長選戰，或由前副總統陳建仁接手。

前民進黨立委郭正亮9日在網路節目《民眾之聲》中聲稱，現在江湖傳言越來越多，說是6月下旬可能會進行內閣改組，讓一旁的主持人忍不住驚呼「這個是大新聞」；他接著說，這個消息是資深媒體人黃揚明（剝雞）透露的，「我就說剝雞你這新聞哪裡來的？他說不能講，就是這個傳聞越來越多。」

主持人與現場來賓聽完，紛紛表示選前一般很少看到內閣改組，因為一旦改組就代表政府現在施政不力，應該頂多就是微調而已。郭正亮聞言馬上反問一句，「你認為蘇貞昌現在輔選是利多嗎？」至於陳時中若真的投入競選台北市長，到時將由誰來接手指揮中心，他提到，陳建仁和桃園市長鄭文燦都是傳聞中有可能的人選。

▼▲陳建仁（上）、鄭文燦（下）被認為是接手指揮中心的人選。（資料照／ETtodayg攝影中心、記者林敬旻攝）

不過，對於將收掉指揮中心投入選戰一事，陳時中8日曾回應，「沒有，我們重心還是在防疫」，這段時間疫情多變，專心把變化處理順利，才會來做其他考慮，「我強調現在也是一個關鍵的時期，怎麼把疫情控制好，我相信大家也希望疫情能順利告一段落，為這事情一起努力。」

陳時中還提到，自己不談選舉，「我講的意思很清楚，不用說要等我或什麼，那就大可不必了。」究竟2022台北市長選舉民進黨會推派何人參選，仍有待進一步觀察。