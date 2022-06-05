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開工別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」先看　爽喝大杯美式只要26元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲開工別憂鬱，趕快看4大超商「咖啡優惠」。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

端午連假一眨眼就結束了，但可別太難過，以下就整理4大超商祭出的「開工咖啡優惠」，其中有「大杯美式買8送6」，換算下來爽喝1杯美式只要花26元，另外還有「咖啡飲品任選第2杯7折」，趕快把握機會省荷包喝咖啡。

●7-11

7-11全門市即日起至6月14日祭出「指定CITY系列飲品任選第2杯7折」，包括全新升級的的CITY CAFE拿鐵咖啡、今夏必喝的完熟蘋果系列、西西里系列等都在優惠中。

●全家

全家將於6月6日當天祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至今年12月26日；另外還要再加碼Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，以及極鬆餅系列買6送3等2大好康，可兌換至今年9月30日，同樣每人限購1組，以上皆於6月6日當日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

●萊爾富

萊爾富全門市將於6月6日當天祭出「大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5」，限同品項，冰熱不可任選，除可在門市購買外，也可透過Hi-Life VIP APP內的整買零取選購。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富限時1天「大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5」。

●OK mart

OK mart全門市於6月6日起至6月8日祭出限時3天「夏季風味飲品同品項第2杯半價喝」優惠，指定飲品包括西西里咖啡、泰式奶茶、OLAND鳳梨蘋果果粒茶及歐維氏醇濃可可飲，另加碼6月6日當日持悠遊卡買大杯莊園級美式、拿鐵則可享同品項第2杯10元。

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