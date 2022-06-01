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限時5天！超商「6大咖啡飲品優惠」來了　爽喝大杯拿鐵下殺37元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接端午連假，7-11推出6大咖啡飲品組合優惠價。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

3天端午連假即將到來，待在家耍廢喝咖啡也是一種享受！就有超商推出「6大咖啡飲品組合優惠價666元」，其中民眾最愛喝的特大杯美式下殺每杯34元、大杯拿鐵更是每杯只要37元，活動限時5天，一定要把握機會省荷包。

迎接端午連假到來，7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「6大CITY系列飲品組合優惠價666元」，即日起至6/5止，品項包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶30杯/組。

另外，即日起OPENPOINT行動隨時取每月1號也將祭出CITY PRIMA精品咖啡優惠，CITY PRIMA精品美式/精品拿鐵可享同品項買7送7，限定單日00 : 00開賣，限量各5萬組，每位會員限購1組，趕快把握機會喝一波。

星巴克則是推出數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6/5期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買1送1、第2杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11點至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

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