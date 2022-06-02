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端午連假小確幸！4大超商「咖啡優惠」一次看　美式買1送1爽喝

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲端午連假即將到來，4大超商推出一系列咖啡優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

端午連假即將到來，你有什麼打算呢？不如就買杯咖啡待在家享受！以下就整理4大超商推出的「端午連假咖啡優惠」，其中民眾最愛喝的特大杯冰美式直接買1送1，另外還有指定咖啡飲品任選第2杯7折活動，滿額200元搭配3大支付工具結帳還可再折25元，買越多省越多。

●7-11

7-11即日起至6月14日於全門市祭出「指定CITY系列飲品任選第2杯7折」，包括全新升級的的CITY CAFE拿鐵咖啡、今夏必喝的完熟蘋果系列、西西里系列等都在優惠中，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，可享立折25元優惠。

除了門市提供咖啡優惠之外，OPEN POINT行動隨時取也有「6大CITY系列飲品組合優惠價666元」，即日起至6月5日止，品項包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶30杯/組。

●全家

全家即日起至6月5日於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6月6日至6月12日期間換完。

另外，門市再加碼至6月5日前有「老酒風味拿鐵2杯66折」，開放冷熱任選，至於APP隨買跨店取則推「西西里咖啡6杯優惠價299元」，同樣打出66折優惠，提醒兌換期限至9月30日。

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家特大杯美式買1送1 。

●萊爾富

萊爾富將在6月3日起至6月5日於Hi-Life VIP APP整買零取推出「檸檬系列咖啡買8送8」，品項包含「特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡」以及「特大杯冰檸檬美式咖啡」，最多現省640元，提供寄杯、跨店兌換。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富檸檬系列咖啡買8送8。

●OK mart

OK mart即日起至6月5日祭出「指定飲品第2杯半價喝」優惠，指定飲品有「泰式奶茶」、「西西里咖啡」，第2杯通通5折喝。

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