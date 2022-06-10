【廣編】搶攻暑假旅遊商機　和運租車暑期祭好康

▲提前規劃，超前部「暑」，和運租車推出暑期租２送１優惠與線上預約早鳥加碼雙重好禮。（圖／和運租車提供）

圖．文／和運租車

暑期即將到來，和運租車力挺國內觀光復甦，推出「暑期租二送一優惠」以及「和雲官網預約早鳥加碼」兩項好禮，讓客戶可提前預約暑期用車，盡早規畫行程享優惠！此外，為感謝一線抗疫人員為人民辛苦付出，和運租車以行動支持，祭出醫護警消專屬租車優惠。讓大家在這個夏天能夠多多出外走走。

和運租車推出暑期租車優惠方案，即日起預約7月1日至9月30日期間內租車，不分平假日凡租滿2日，再送1日免費用車，換算每日最低租金只要1,600元起，第四天後續租享6折優惠價，透過官網預約還能累積e-bonus，讓客戶租越多，越划算。本優惠專案適用於和運租車汽車全車款 (機車、貨車、純電動汽車除外) ，無論是兩人之間的輕旅行，還是闔家團圓的家庭旅遊，都可滿足其需求。不僅如此，更加碼推出早鳥預約用車好禮，客戶只需在用車30天 (含) 前至和雲行動服務官網預約暑期租車，就送總價值1,000元 (5組200元) 的和雲官網租車抵用券。敬請把握時機盡早預約暑期用車，讓租車優惠享不完。

▲提前規劃，超前部「暑」，和運租車推出暑期租２送１優惠與線上預約早鳥加碼雙重好禮。（圖／和運租車提供）

另外，為感激長期以來，醫療護理人員以及警察消防勇士們對抗疫情、服務人民的辛苦付出。和運租車獻上專屬心意，推出醫護警消優惠活動。即日起至6月30日，醫護警消人員於取車時出示員工證、名片等從業證明，不分平假日享有租1天送1天專屬優惠，平均日租金最低1,200元起。讓這些一線的英雄專注防疫之餘，也放心享有輕鬆移動生活！

●和運租車「暑期租車優惠與早鳥加碼送好禮」活動詳情：

●和運租車「醫護警消專屬心意」活動詳情：



