夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

▲新北筍王評鑑出爐，五股種筍達人陳廣益榮獲雙冠王。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022新北市綠竹筍聯合評鑑比賽，今（9日）各區筍農屏息等待，希望拔得頭籌，爭取總冠軍頭銜。冠軍由五股區綠竹筍栽培達人陳廣益奪得，參賽樣品內外兼具，外觀「白、彎、矮、肥」是優質筍象徵，且外觀色澤評分更是達滿分，獲得評審們一致認同。綠竹筍口感清爽脆口，是夏季料理聖品，也被稱為食材界中的綠寶石。

新北市為全台綠竹筍最大產區，端午節開始進入盛產，直到9月進入尾聲。為讓筍農相互觀摩學習，市府每年特別輔導在地農會於產季之初辦理評鑑比賽，參賽農友必須將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。

▲新北市農業局舉辦2022新北市綠竹筍聯合評鑑比賽，由陳廣益（左3）奪得新北筍王及美筍王殊榮。

今年「新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」共計16產區、86位筍農參賽，規模是歷年之最，每個參賽者都積極挑選自家最頂級的上筍來角逐，由五股區陳廣益獲選「新北筍王」及美筍王，另甜筍王則由泰山區陳黃條獲得，各個都實至名歸。

新北筍王及美筍王陳廣益，同時也是五股區農會常務監事，於評鑑當下得知自己獲得雙冠王的殊榮，既開心又意外地表示，從來沒有想過自己能得獎。他謙虛地說，今年竹筍品質都很好，只是自己運氣比較好，藉由過去參加評鑑的經驗以及自己獨特眼光，萬中選一挑出參賽筍。

▲今年「新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」共計16產區、86位筍農參賽。

改良場評審副研究員劉廣泉說，其實評鑑準則也可以應用在市售挑選優質筍的訣竅，只要記得「白富美」三字訣，人人都可以成為挑筍達人。「白」是指切口平整、筍肉色澤潔白；「富」是筍肉厚實度，底部肥大，筍肉的比例就比較多；「美」從外觀型態觀察，筍型彎曲無病斑且筍尖端沒有出菁變綠，滿足上述要件就是美味的保證。

農業局表示，本年度評鑑賽會嚴格執行農藥抽檢，樣品全數合格，民眾可以安心購買，另7月2日、3日在台北希望廣場有新北綠竹筍展售會，想一品冠軍筍的民眾千萬別錯過。詳細購買資訊可上「新北綠竹筍e易購」平台，或於上班時間洽產區農會：五股區農會：02-2291-4060、八里區農會：02-2610-2996、三峽區農會：02-2671-1002。

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