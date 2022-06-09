快訊／柯志恩鬆口朱立倫要她選高雄市長　「若民調最高就認了」

▲柯志恩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄前副市長李四川、葉匡時、國民黨智庫執行長柯志恩等曾被點名披藍袍出戰2022高雄市長，但人選至今懸而未決。柯志恩9日透露，黨主席朱立倫訪美前曾請她慎重考慮，所以如果最後黨中央民調是她最高，她就認了；對於李四川與葉匡時，柯直言，這兩人即使過去曾在韓市府工作，但很多人都認為他們與韓國瑜已脫鉤。

柯志恩9日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。對於要不要參選高雄市長，柯志恩表示，自己名字在5月前從沒跟高雄市長連結過，參選高雄並不是生涯規畫，雖然常跟朱立倫見面，但朱只是要她好好思考，僅此而已，且針對參選，黨內也沒有提供任何細節資料，所以無法回答是或否。

柯志恩指出，高雄的候選人必須要讓支持者能出來投票，並把現有的議員席次鞏固住，且表達出要為高雄付出的決心，不能隨便找一個人來打完選戰就走，所以現在要她回答要不要選，對她來說有點太沉重。

柯志恩強調，「自己不會是第一，也不會是唯一，只是候選人之一」，相信朱立倫沒有口袋名單， 高雄這一仗確實很難打，自己也有自知之明，要選就選、不選就不選，且不應以台北看天下，她認為自己現在在高雄，知名度可能比在地議員都還要低，所以要考量是否能帶動國民黨士氣，以及能帶給高雄何種願景。

柯志恩也透露，朱立倫訪美前，確實有告訴自己，高雄這一局很多人提到柯志恩，要她慎重考慮，而她建議朱立倫回國後，也可以多跑幾趟高雄，先了解議員等在地想法，整合、參考各方意見。

談到也被點名參選高雄的葉匡時與李四川，柯志恩直言，這兩人即使過去曾在韓市府工作，但很多人都認為他們與韓國瑜已脫鉤，例如李四川具有工程背景、葉匡時則擔任過交通部長，所以點名這兩人並不是想追回韓國瑜的光環，而是想展現他們曾幫助韓國瑜施政的實力。

對於昨日藍營高雄議員針對柯志恩、孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良、立委陳玉珍進行「假投票」，柯志恩認為，僅列四個人選項太少，應該多放一些，且現在張亞中有意願，陳玉珍也有表態，所以應該要說服有意願的人，用公平、公正、公開方式，並且提供數據來決定最後人選。

柯志恩呼籲，黨內可以做民調，或是找其他2家機構一起做，接著再對比數據，「而如果最後結果出乎意料之外，民調是我最高，那我就認了，但我不相信結果會是如此」。

柯志恩強調，「自己不是個扭捏的人，但必須要有足夠的資訊，最重要的就是要有具公信力的民調，如果沒有任何運作，高雄人又不知道你是誰，還有什麼好說的？而現在黨內就是沒有任何動作，不能用一個假民調就叫人出來選，不然到最後會被說是口袋名單，接著還要說服張亞中、陳玉珍、在地議員等有意願參選的人」。

至於若最後由張亞中出線，柯志恩認為，高雄人能否接受是重大關鍵，黨中央必須思考，且民調是拿來參考用，如果最後張民調非常高就得接受，然後黨內再把議員們找過來討論，畢竟這次選舉保住議員席位很重要，所以張亞中能否被接受也是個考驗。