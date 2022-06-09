恩恩事件引新北市府信任危機　朱立倫喊話：誠心面對、會得到市民認同

▲中和恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）



記者杜冠霖／綜合報導

新北中和2歲男童「恩恩」染疫離世後，家屬積極追求真相，6日到新北市政府消防局聽錄音檔，但消防局在未告知家屬的狀況下以「還原當時情形」為由，指使部屬打假報案電話，引起輿論譁然，新北市長侯友宜也受到不少批評，對此，國民黨主席朱立倫受訪時表示，侯友宜領導新北市政非常受到市民肯定，不管任何事情，誠心誠意面對，一定會得到市民認同。

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，但恩恩爸表示並不知情。

對於消防局「還原」狀況引起的風波，目前出訪美國的國民黨主席朱立倫也在媒體堵訪時被問到此事，朱表示，侯友宜領導新北市政非常受到市民肯定，不管任何事情，誠心誠意面對，一定會得到市民認同。

對於演戲爭議，新北消防解釋，想要模擬當時報案情境的是勤務指揮中心的李主任，因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以李主任才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」有何關係？整場模擬過程總共只有10分鐘。

新北消防局補充說明，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。