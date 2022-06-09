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街頭互轟35槍「1人被丟包醫院死亡」　4匪落網...起出罕見突擊槍

記者林悅／台南報導

台南市歸仁圓環今天凌晨爆發槍戰，兩名歹徒持槍互轟35槍，造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，陸續緝獲涉案張姓4名嫌犯到案，查扣洪嫌使用手槍1支外，並在吳嫌衣物查扣子彈15發，另於逮捕江嫌時一併查獲突擊槍1支，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，歸仁圓環槍擊案造成開槍的洪男送醫不治，及另名開槍吳男目前在成大醫院加護病房醫救治中，案經歸仁分局專案小組收集相關事證後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，將相關人等帶回釐清，經查本案係洪嫌與張嫌（瘋狗斌）因酒後起口角衝突，雙方約於歸仁圓環談判，張嫌遂通知吳嫌等3人，由江嫌駕車載吳嫌及游嫌2人前往，洪嫌抵達現場進而與吳嫌引發衝突持槍互開，雙方駕駛見友人受傷分別駕車送醫。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案由台南市警刑警大隊、永康分局、第四分局、第五分局、刑事鑑識中心及歸仁分局共組專案小組，並協請刑事局偵八大隊、台中市警局刑警大隊、豐原分局、大雅分局等單位齊心戮力合作下，於案發9小時內，陸續拘提涉案張嫌（台中落網）等4人到案，本案除查扣洪嫌使用手槍1支外，並在吳嫌衣物查扣子彈15發，另於逮捕江嫌時一併查獲突擊槍1支，全案犯嫌依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長邱顯良表示，本案能迅速偵破，除了本分局員警落實巡邏勤務，機警處置外，亦有賴於各相關單位通力合作，本分局員警對於暴力事件絕對嚴加查緝，絕不容許不法份子擾亂社會治安影響民眾生活，更會加強轄區治理，讓市民安心。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，針對9日凌晨發生於台南市歸仁區之槍擊案件導致1人死亡1人受傷送醫案，死者部分業經檢察官相驗完畢，初步發現洪姓死者左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，詳細死因尚待解剖鑑定。此外，檢察官9日已指揮台南市警局針對相關涉案人員進行拘提，並陸續拘提4人到案，檢警將針對本案深入追查以釐清案情依法偵辦。

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