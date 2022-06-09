歸仁街頭槍案主嫌「瘋狗斌」台中摩鐵落網！　4嫌到案警方偵訊中

▲台南歸仁街頭凌晨發生槍擊案，造成1死1重傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃資真／台南報導

台南市歸仁圓環附近今(9日)凌晨爆發槍案，歸仁分局警方調查，53歲洪姓死者與吳姓男子爆發衝突，雙方互轟35槍，釀成1死1重傷。其中洪男經送醫搶救後不治吳則性命垂危，在加護病房觀察中。警方查出，綽號「瘋狗斌」的張姓男子，案發時人也在現場，警方懷疑他是全案幕後黑手，下午在台中摩鐵將他及女友逮捕到案，正押返台南偵訊。警方表示，全案目前已有4名嫌犯到案。

據了解，綽號「瘋狗斌」的張姓男子指使小弟吳嫌開槍，案發當下曾駕駛賓士出現在現場，事後再開車帶女友入住台中西屯某家汽車旅館，警方於今日中午12時許攻堅，逮捕正在熟睡的張嫌與女友，現場為搜出槍枝等不法物品，目前已將兩人押回台南偵訊。警方指出，全案包括張姓主嫌及開槍吳男和同車的江、游等人均已到案，訊後，將依殺人罪嫌、違反槍砲彈藥管制條例移送。



另一方面，警方中午也找到吳男搭乘的白色TOTOYA，並追查TOTOYA駕駛及犯案的長槍中。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，死者洪男經檢察官相驗完畢，初步發現左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，詳細死因尚待解剖鑑定。

▲洪男與吳男發生口角，兩派人馬深夜狂轟35槍，