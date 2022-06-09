臨停看時刻表...挨告「侵入民宅」　永康火車站前這處不能停車

▲台南有民眾臨停在永康火車站前的樹屋空地，遭到承租業者提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南永康火車站前被稱為「樹屋」的空地，被張姓業者承租使用，然而卻有不少機車騎士擅自闖入違規停車，業者見勸阻無效，控告多人涉嫌侵入住宅罪。挨告的胡姓民眾則是氣憤地說：「告示牌放在那麼裡面，誰看的到？」

「樹屋」位於永康火車站前，張姓業者向台鐵承租該處後，設立收費停車場，卻有不少人違停，讓業者相當頭痛，才決定對屢次違停的人提告。

▲胡男挨告侵入民宅罪。

被告的胡姓民眾則稱，自己只是來火車站看班次表，雖然當時周圍有拉繩子，但都已經掉落，且禁止停車的告示牌放在角落，根本看不清楚，也不知道這是私人土地。

▲民眾表示原先的告示牌放在角落，很難注意到。

不過，業者則是氣炸狂轟，胡男是直接停在告示牌前面，有次更誇張直接連停3天，才向對方提告侵入民宅。

永康分局表示，張姓業者曾3次報案，對12輛汽機車車主提告無故侵入民宅，大部分人為了避免訴訟，各自與李男調解、賠償數千到數萬元不等的金額，只有彭姓民眾因不服法院判決上訴，二審最終仍須賠償5000元。

目前台鐵已裝設鐵鏈防止車輛進入，避免再有民眾誤入停車，警方也提醒民眾勿將汽機車停放於私人土地。

▲台鐵目前已將該處拉上鐵鍊，防止車輛進入。