台南+6355！5至11歲接種比例逾8成　遠距教學延長一周

▲台南市長黃偉哲指出，9日新增6355名COVID-19本土個案，台南下周延續暫停實體課程採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，9日新增6355名COVID-19本土個案，統計自1月1日至6月8日，台南市累計確診個案人數共156021名，已解除隔離113465名、尚在隔離中42556名，台南下周延續暫停實體課程採線上教學。

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台南市衛生局長許以霖指出，統計至6月8日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.2％、81.1％、1.3％、65.0％，總接種劑次441萬0080；台南市已有89679位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率81.24％。

南區松柏育樂中心篩檢站、新化體育公園篩檢站下週13日至19日仍持續服務，惟新化體育公園服務時間改為上午9至12時，松柏育樂中心篩檢站仍維持9至12時及13至16時。

如有疑似COVID-19症狀者，可前往篩檢站採鼻咽快篩；如與醫師對家用快篩試劑評估結果未達成共識者，請於篩檢站進行PCR採檢；除了篩檢服務之外，兩處篩檢站皆提供快篩陽性試劑現場判讀；另外，松柏育樂中心還提供每日上下午各50名看診及領藥服務。

黃偉哲指出，6/13~6/17日，台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學，重要學習活動得返校！補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期，並加強防疫措施。

教育局長鄭新輝指出，各校（園）所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持實體授課方式，並加強防疫措施。暫停實體課程期間，學生得經校內防疫專責小組決議，返校參與重要的學習及活動（如打疫苗）應加強防疫措施。家長如無法照顧或其他原因，學校、幼兒園應提供其子女到校（園）學習的基本照顧服務。居家遠距教學期間，學生如有設備需求，可向學校申請借用平板、4G無線網卡。弱勢生到校或居家學習，午餐補助不中斷，國私立高中職得參照台南市所屬學校辦理。