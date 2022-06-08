女友拿百萬分手費還寄恐嚇信　半夜8通電話騷擾...恐怖前任得還錢



▲台中游姓女子不滿男友劈腿提分手，恐嚇他索取100萬元，不僅被法院判得還錢，還因恐嚇被判拘役。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一蕭姓男子因劈腿打算與他人結婚，約同公司的游姓女友出來談分手，想不到游女當場恐嚇蕭男得匯100萬元給她，不然就要向公司同事和長官揭露他的劈腿事蹟。但蕭男乖乖匯款後，游女又發電子郵件恐嚇他的未婚妻，蕭男憤而提告，法院判游女在恐嚇部分各處拘役30、50日外，還要還蕭男100萬。

游女與蕭男原為辦公室情侶，因蕭男想與泰籍女友結婚，在去年2月24日和游女約在星巴克談分手，游女當場恐嚇蕭男，若不給她100萬元，就向公司同事和董事長揭露2人交往細節，公開蕭男如何不忠、劈腿，辜負她的感情，蕭男只好承諾給錢。

事後游女又加碼提出條件，要蕭男和未婚妻以後不得出現在任何頁面、或有任何消息讓她知道，不然「後果自負」，2人因此協議破裂，蕭男拒絕付錢，游女連3天傳送「那就沒完沒了糾纏一輩子」、「如果未來被我知道你們有生小孩，我就會去找你」等恐嚇訊息，並在凌晨4點多連打8通電話給蕭男，讓蕭男心生恐懼，遂於3月3日匯100萬元到游女戶頭。

想不到錢也無法平息游女的怒火，隔日她仍傳電子郵件給蕭男的未婚妻，內容威脅未婚妻的名譽與人身安全，蕭男忍無可忍，提告想要回100萬元。游女則在全案審理時主張，蕭男是出於彌補她的心態才主動匯款，並非遭脅迫才給錢。

經台中地院調查游、蕭2人訊息，游女自2人出來談判後，屢屢以「不想給錢那看你要怎樣啊」、「那就一輩子這樣沒完沒了吧」等威脅加害蕭男及其未婚妻的言論，讓蕭男心生恐懼而匯款，蕭男已依民法發律師函給游女撤銷贈與100萬元之意思表示，法院判游女應返還100萬，全案還可上訴。

此外，法院對游女在談分手時恐嚇蕭男的部分，處拘役30日；至於傳郵件恐嚇蕭男未婚妻的部分，處拘役50日，兩案皆在上訴中。