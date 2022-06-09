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避免「出人命」！10種避孕方式　快tag另一半來看

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲醫師表示，根據研究統計顯示，性愛是伴侶之間相當好的紓壓方式。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師提醒，不想意外「弄出人命」？那你就要懂得避孕！並分享10種避孕方式，「快tag自己的伴侶來看看」。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師8日在「泌密會客室」臉書發文說，現代正值青壯年的男女性在各職場中奮力拚搏，為避免中斷在工作中發光發熱的時期，不少人都選擇以事業為優先而暫緩生育。

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醫師表示，不過，根據研究統計顯示，性愛是伴侶之間相當好的紓壓方式，若不希望懷孕，就要做好避孕措施，但他們在臨床上的經驗來說，大多人對於避孕似乎理解度都不太高，甚至有些迷思，像只要沒有射在裡面就不會懷孕、可以先不用戴套、等到快射再戴套之類的。

▼男性可戴保險套。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼路易斯擅自將保險套戳洞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

醫師指出，現在有多種的避孕方式，您了解幾個？快tag自己的伴侶來看看，泌密會客室將避孕方式簡單分成三大類向大家說明：

►事前避孕

1、推算安全期：推算排卵期的前7日與後3日避免從事性行為，避孕率75%

2、阻隔精子與卵子相遇：正確配戴保險套，避孕率>90%；使用殺精劑，避孕率70%

3、避免受精卵著床：女性配戴子宮內避孕器，利用含銅的裝置，干擾受精卵著床，效果約5年，避孕率>95%

4、抑制精蟲數量：男性使用避孕藥、避孕針（睪酮素）

5、避免卵子排出：女性使用避孕藥、避孕棒、避孕針、避孕貼片、避孕環，影響女性荷爾蒙雌激素和黃體素，避孕率>90%

6、女性配戴避孕套，避孕率>99%

7、抑制黃酸受體α（RAR-α）的蛋白質：今年研發出非賀爾蒙的男性避孕藥，目前進行臨床實驗中

▼醫師表示，男性如果想要一勞永逸，可諮詢結紮手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

►事後避孕

女性服用高劑量黃體素的事後避孕藥，避孕率>85%

►結紮（永久性避孕）

1、男性輸精管結紮：將兩側輸精管綁起或剪斷，使精液中沒有精蟲，手術只要局部麻醉，不須住院，避孕率>99%

2、女性卵巢管結紮：全身麻醉的腹部手術，避孕率>99%

醫師提醒，愛自己與伴侶也要保護彼此，目前大部分的藥物避孕方式主要是女性服用避孕藥，透過影響女性荷爾蒙達到卵子不容易排出、著床為主；而男性可選擇的避孕方式目前主流則是保險套、睪酮素避孕藥，但如果想要一勞永逸，不用天天為了安全期煩惱，可諮詢結紮手術，30分鐘內一勞永逸，換來一生性福！

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