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美研究：這類人出現「長新冠」可能性高4倍　建議定期測血糖

▲▼新冠。（圖／路透）

▲這篇研究5日在美國糖尿病協會（American Diabetes Association）會議上發表。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

長新冠症狀有許多症狀，包括疲勞、呼吸急促、咳嗽、腦霧、頭暈、嗅味覺變化等。國外一項新研究顯示，糖尿病不但會增加新冠重症風險，患者出現長期持續性後遺症的可能性比一般人高出4倍。專家建議，糖尿病患者若染新冠，要定期監測血糖高低，減少、控制相關風險。

Tucson.com報導，依據這項研究，研究作者哈汀（Jessica Harding）與團隊成員針對糖尿病患者與非糖尿病患者出現長新冠的研究進行分析。結果顯示，在7份研究中，有43%認為糖尿病是長新冠的潛在風險因素。

長新冠症狀包括疲勞、呼吸急促、咳嗽、腦霧、頭暈、嗅味覺變化。依據美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，這些症狀可能反覆或持續出現，持續時間可能長達數月。

▲▼台灣疫情、台北一名民眾5月24日接受新冠病毒採檢。（圖／路透）

哈汀表示，雖然還需要更多數據，但部分早期研究表明，糖尿病可能是長新冠風險因素，「疫苗、加強劑、口罩是最佳預防染疫的措施，但若確診，（對於部分糖尿病患者）建議定期監測血糖高低，在適當狀態下使用藥物，藉此減少、控制相關風險」。

底特律亨利福特健康中心的新冠康復護理醫學主任Eunice Yu也說，若感染新冠且有糖尿病問題，確診後接下來幾個月要更仔細監測血糖，因為糖尿病在感染新冠後可能變得更嚴重。

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