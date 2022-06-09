兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？　5大QA一次看

▲美國一名13歲青少年接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國專家估算，大約1/5成人受到長新冠（Long Covid）影響，也就是確診後，持續經歷一連串症狀，包括疲勞、頭痛、腦霧、心跳加快及胃部問題等等。儘管研究顯示，這在兒童身上比較罕見，仍確實可能影響孩子們。什麼症狀最常見？疫苗是否能夠降低風險？《紐約時報》整理出以下5大常見問答。

1、孩童也會發展長新冠嗎？

《紐約時報》記者貝拉克（Pam Belluck）去年8月就曾報導，兒童發展長新冠後，可能經歷一連串身體、認知及心理健康的症狀，「這在兒童身上顯然較不常見。我在書寫報導時，一份估計報告指出，11-15%兒童可能有風險，而我最近看到的另一項研究表明，1.5%兒童在染疫8周後仍會出現症狀。」不過，12歲以下兒童發展長新冠的風險，比成人小了許多。

2、哪些孩童發展長新冠的風險更高？



我們目前已經知道，若成人在確診初期發展為重症住院，更可能出現長期症狀，對孩童而言似乎也是如此。但是，即使人們染疫初期症狀輕微，仍有可能發展長新冠，又因為輕症患者佔大多數，因此受長新冠所苦的族群中，仍有很多人都是輕症患者。

關於成人的研究顯示，一些因素可能讓人們更容易發展長新冠，包括先前健康問題，例如糖尿病、自體免疫疾病等等。

▲兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）



3、如果孩子染疫後症狀持續，該怎麼辦？



請可信賴的醫師全面評估症狀成因，頭痛、呼吸急促等狀況，或許能夠透過藥物治療。其中，疲勞可能是最常見的長新冠症狀，卻也是非常棘手、難以解決的問題，一些專業診所或許能夠提供跨科別治療、物理治療，有效改善。

4、如果醫師不重視家長對兒童長新冠的擔憂，該怎麼辦？



可以向醫師提及相關研究，或者直接換一間診所、求助其他醫師。即使醫師不認為症狀是長新冠引起，設法解決症狀才是最重要的事情。

5、疫苗能否預防長新冠？

貝拉克提到，新冠疫苗是否能夠降低長新冠風險，目前依然沒有定論，但越來越多證據支持這個觀點。此外，專家如今也表明，若孩童發展長新冠，一些人的恢復速度，甚至比成人更快。

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