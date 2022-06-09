洗澡順便解放好方便？　醫曝恐怖連結：小心聽到聲音就「飆尿」

記者葉睿涵／編譯

不少女性為了貪圖方便，會在洗澡時邊淋浴邊上廁所，不過美國物理治療師杰弗裡-托馬斯（Alicia Jeffrey-Thomas）卻警告，這個不經意的小習慣很有可能會傷害骨盆健康，導致女性未來只要一聽到流水聲就想尿尿，勸告大家一定要盡快改掉這個壞習慣，否則上了年紀就會迎來嚴重後果。

據《太陽報》報導，杰弗裡-托馬斯一支與「骨盆底壞習慣」有關的TikTok影片，最近再次在網上走紅，而影片中就特別提醒，女性千萬不可養成在淋浴時順便上廁所的習慣，因為這樣的舉動很有可能「會危害骨盆健康」。

▲杰弗裡-托馬斯警告，女性邊淋浴邊上廁所可能會損害骨盆健康。（示意圖／CFP）

杰弗裡-托馬斯解釋，我們的膀胱通常將尿液儲存到一定容量時，就會開始向膀胱壁傳送訊號，提醒大腦是時候該排尿了，不過如果大腦這時候聽到淋浴的流水聲，就很容易與排尿產生連結，導致女性未來每次聽到流水聲，都會產生想要尿尿的感覺，進而導致骨盆底功能障礙，嚴重的話還有可能引起漏尿問題。

杰弗裡-托馬斯也提醒，許多女性也會因為不想憋尿，而習慣「為了以防萬一而上廁所」，其中就包括了在睡前刻意如廁、在性行為前後上廁所，或是在展開長途旅程前尿尿。醫師表示，雖然這些小習慣無傷大雅，但實際上這些行為都會導致膀胱無法被訓練憋尿，進而導致膀胱一感受到有尿液就會想要排尿。

英國權威泌尿婦科專家杜穆奇西斯（Stergios Doumouchtsis）表示，「其實我們只要專注去感受膀胱的『呼喚』，在膀胱真的想排尿時才上廁所就可以了。」不過，如果你的膀胱現在已變得十分敏感也沒關係，醫師表示，醫界有非常多的訓練可以來幫助人們容納更多尿液，而且不少人在短短幾週就可以看到改善。