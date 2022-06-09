進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：已達千分之1.05

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授詹長權示警，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第二，約13天就會翻倍，相當驚人。而有專家也估計，致死率約是萬分之10，指揮中心指揮官陳時中日前曾設定萬分之10防線，今（9）在疫情記者會上公布數據，目前台灣為千分之1.05。

台大兒童醫院院長黃立民提到，死亡人數高峰應該會延續到下週，不過，整體致死率不會有太大變動，差不多就是萬分之10，甚至更低。對於本土新冠的致死率數據，陳時中也在今（9）疫情記者會上公布，約是千分之1.05。

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不過，前衛福部國民健康署署長邱淑媞指出，南韓把很多新冠感染者的死亡，判定為「不是」新冠所造成，導致新冠肺炎致死率（新冠死亡人數除以確診人數）低於1/1000，「害得臺灣一堆笨蛋都被騙了，都聲稱新冠已經是流感了」。

詹長權則提醒，根據2022年6月7日ourworldindata 資料顯示，目前台灣新冠死亡數倍增速度「全球第二快」，死亡數翻倍時間部份，台灣約13天，韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天。不過詹長權表示，「他山之之石可以攻錯，別國走過的路可以是台灣的借鏡，但是台灣疫情未來半年會怎麼走？還是要看我們自己的防疫作為。」