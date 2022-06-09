警年初四上門驗尿　「敢動我就砍你」莾父子嗆聲勒脖...下場曝

▲桃園市毛姓男子今年2月間因龜山警方持檢方核發驗尿許可要求強制採尿，毛男竟怒嗆「敢動我一下，我就砍你」威脅，毛父也出手勒住員警手部與頸部阻止。（示意圖／取自免費圖庫pixbay，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市毛姓男子涉犯毒品案件，龜山警方今年2月間持桃園地檢署核發驗尿許可至其住處要求強制驗尿，毛男竟以「敢動我一下，我就砍你」怒嗆員警，員警呼叫線上警網支援，毛父見狀出手拉扯員警手部與勒住頸部，阻止員警驗尿，警方事後將毛姓父子依妨害公務罪嫌送辦。毛姓父子坦承犯行，強調員警不應該在過年期間驗尿，檢方調查後依妨害公務罪嫌將兩人起訴。

檢警調查，28歲的毛姓男子因涉毒品案件，龜山警方今年2月4日下午4時許，持檢方核發驗尿許可書前往毛男位於龜山區住處為毛強制驗尿，毛明知員警唯執法公務人員，竟以手指向員警「敢動我一下，我就砍你」怒嗆，員警呼叫線上警力支援，毛再度對員警怒嗆「喊雞雞呀！你說個XX」等語辱罵員警。

在一旁的62歲的毛父見狀也出手拉扯員警手部，並勒住員警頸部等處阻止員警強制驗尿動作，導致員警手部與頸部都有擦挫傷，事後警方將毛姓父子依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，毛姓父子坦承對員警有施暴行為，但否認有妨害公務等犯行，辯稱「警方不應該在過年期間強制驗尿，應該由轄區派出所員警執行才是，不認為強制採尿許可書可以帶人去驗尿」等語；檢方認為，檢察官核發許可書所載之強制到場日期，係司法警察機關依其最佳經驗選擇最佳有效執行日期，毛難以過年期間拒絕採尿，自不足採，難有正當理由，偵結依妨害公務罪嫌將毛姓父子提起公訴。

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