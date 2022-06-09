快訊／桃園蘆竹紡織廠大火　2移工受困1人無生命跡象

▲桃園市蘆竹區長興路三段一家紡織工廠9日中午發生火警，消防人員在火場架起梯子搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區長興路三段一家紡織工廠9日中午傳出大火，桃園市消防局出動大批人員趕往搶救，現場傳出2名移工受困，其中1人被救出時已無生命跡象，緊急送醫急救中，另1名移工則無大礙，火勢在下午1時9分撲滅，消防人員進入清理火場中，至於起火原因與實際損失仍需火調科人員鑑識後釐清。

桃園市消防局指出，9日中午12時10分許，位於蘆竹區長興路三段229巷一家紡織廠冒出大火，桃園市消防局派出58名消防人員、20輛消防車、救護車3輛趕往救援。

據指稱，紡織工廠1樓為作業區、2樓是員工宿舍，其中2樓有2名移工受困，消防隊員架設梯子攜帶水線進入搶救，其中1人被救出後並無大礙，另名1男性則呈現OHCA，已緊急送往林口長庚醫院急救。

桃園市消防局表示，現場並無危險物品，現場燃燒面積25平方公尺，大火在下午1時9分撲滅，消防人員進入火場清理中，目前尚未發現有其他受困者，至於起火原因仍需進一步調查釐清。

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