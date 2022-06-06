判刑4月不想坐牢拒檢更慘！警轟9槍制止　他逃25天落網下場曝

記者黃宥寧／台北報導

43歲李姓通緝犯去年12月10日駕駛租賃車於於士林區於中正路、文昌路口拒絕攔檢，不僅加速飛車逃逸，員警情急之下，開9槍射擊車輛左前輪，仍遭他衝撞警用摩托車逃逸，並棄車在北投一帶。李嫌隨後於北北桃地區躲藏，更透過友人幫忙掩護，藏了25天仍在八里一處廢棄屋狼狽落網。士林地檢署偵結，依妨害公務罪嫌提起公訴。

李嫌因違反毒品防制條例遭法院判4個月刑期，但因執行未到遭到發布通緝，去年12月10日駕駛著租賃車行經士林區中正路、文昌路口違規左轉，士林交通分隊警上前攔查，他因心虛加速逃逸，交通警一路跟車到北投區自強街一帶，李嫌竟將小客車開進死巷後，警方持槍喝令他下車受檢，他卻倒車衝撞員警，謝姓員警見狀立即開9槍射擊小客車左前輪胎，仍遭他駕車衝撞警用機車後逃離現場，隨後也在北投致遠路找到他丟棄的車輛。

▼警方將李嫌丟棄車輛拖回。（資料圖／記者黃宥寧攝）

警方鎖定他是毒品通緝犯後，立即報請士林地檢署指揮偵辦。經查發現李男面對警方查緝，先跑到家住三重的陳姓友人（42歲）家，陳及劉姓姊夫（42歲）明知警方正在查緝李，仍提供住處讓他避風頭。

住了3天後，警方也鎖定他就藏身在三重友人家，正當警方要上門逮人時，劉姓姊夫竟通風報信，讓李男伺機逃跑，讓警方撲空。逃跑後的李嫌仍繼續在雙北桃園地區變更地點四處躲藏，警方歷經數星期埋伏守侯，終於在今年1月4日與桃園市政府警察局中壢分局聯手，在新北八里區廢棄屋內，將李嫌查緝到案。

▼士林分局經數星期埋伏，終於在八里區廢棄屋內將李嫌查緝到案。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

狼狽落網的李嫌向警方坦承，他就是不想入監服刑，才不斷逃，至於生活花費都是家人提供的，檢方根據他的自白、案發監視器影片等，認他涉犯駕駛動力交通工具妨害公務罪嫌及毀損公務員掌管物品罪嫌，建請法院從重一妨害公務處斷。至於陳、劉2人涉嫌藏匿人犯，另案審理。

